Abascal critica el «fanatismo» de los socialistas por corear el nombre de Puente y no «el de las víctimas de Urda y Adamuz»

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha criticado el «fanatismo» de los militantes por corear el nombre del ex ministro de Transportes Óscar Puente, durante el mitin del PSOE en Valencia de este viernes. «No hemos escuchado el grito del nombre de las víctimas de Urda, de Adamuz, de la DANA o del apagón», ha lamentado el máximo responsable de la formación, con sede en la calle Bambú, en Madrid. Y reprocha que se haya oído «sólo el grito: ¡Óscar, Óscar, Óscar!».

Vox ha celebrado este sábado un mitin en Guadalajara junto a simpatizantes del partido. Allí, Abascal se ha preguntado «hasta qué punto» el PSOE ha llegado a «fanatizar a su militancia» como para gritar el nombre del ex titular de Transportes.

El líder del partido conservador se ha preguntado retóricamente si se puede «llamar mafia criminal a este Gobierno». «La corrupción mata, el fanatismo mata», ha lamentado Abascal. Y ha precisado que esto ocurre porque «el dinero de las vías se estaba gastando en mordidas y en fulanas». Por ello, ese fraude «tiene responsables políticos».

En esa línea, también ha indicado que «el fanatismo climático y verde de Pedro Sánchez mata». Y ha argumentado que se puede hacer esta afirmación porque «los ingenieros del sistema de seguridad de la alta velocidad, eso que llaman el LZB» dicen que «cae por las energías intermitentes, es decir, eso mismo que estaban haciendo durante el apagón, solar y eólica». Todo ello, en palabras de Abascal, sólo «para salir en las estadísticas diciendo que somos los más verdes del mundo».

Contra la política migratoria de Sánchez

A su vez, Abascal también dice que se les puede «señalar por la invasión de Ceuta» porque Sánchez estuvo «callado como un muerto». «La única explicación es que es un vendido», ha argumentado el también diputado nacional. «Reaccionó contra Milei con medidas diplomáticas después de que Puente le llamara drogadicto y Milei respondiera, y bien que ha reaccionado después de lo de Ceuta contra Italia, contra Meloni», ha ironizado el líder de Vox. «Contra los marroquíes que entraron, nada; contra el régimen de Marruecos que alentó la invasión, ni una palabra ni una medida diplomática», ha reprochado.

Y extiende el problema más allá: «No sólo es la invasión de Ceuta, es la invasión permanente a la que llaman regalando nuestra nacionalidad y regularizando a todo el que ha entrado ilegalmente, dando las ayudas sociales que hacen falta a los españoles a medio mundo».

Por otro lado, Abascal ha atribuido a Sánchez una «psicopatía» de la que ellos no serían «capaces» tras prometer «que nunca pactaría ni con los separatistas, ni con Bildu, ni con los del golpe, que nunca haría una amnistía». «No nos podemos poner en la cabeza de una persona con una psicopatía de ese tipo», ha recalcado.

«Yo sé que son palabras muy duras llamar mafia criminal al gobierno, hablar de la psicopatía y de la ambición desmedida del presidente que ocupa la Moncloa; son palabras que a mí me gustaría no tener que volver a repetir nunca más», ha admitido el presidente de Vox. En su lugar, ha dicho que le gustaría «poder vivir en un país tranquilo, en el que los niños y los adolescentes no estuvieran preocupados por la política».