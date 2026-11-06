Abascal pide no confiarse el próximo 29-N y llama a la movilización masiva: «Las encuestas son el peor enemigo»

Santiago Abascal ha pedido este viernes a los españoles que no bajen la guardia de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y ha llamado a mantener la movilización hasta el último momento. «Las encuestas son nuestro peor enemigo», ha advertido el presidente de Vox durante un acto multitudinario en Granada, donde la formación ha reunido a 2.500 personas en el interior del recinto y a más de 500 en el exterior, que no han podido acceder por las limitaciones de aforo.

El líder de Vox ha salido a la calle para agradecer personalmente la asistencia de quienes se han quedado fuera y pedirles disculpas por no haber podido entrar. «Quiero pediros disculpas por la imposibilidad de que entréis todos como consecuencia de las exigencias de los aforos», ha señalado. Abascal ha animado a los asistentes a marcharse con «una sensación de alegría» ante la movilización que, según ha destacado, está protagonizando su partido en toda España.

«En todos los lugares hay una gigantesca movilización», ha asegurado, antes de advertir de que la cita electoral del 29-N será decisiva. «Nos lo jugamos todo», ha insistido. Por ello, ha reclamado a sus simpatizantes que no den por descontado ningún resultado y que sigan trabajando hasta el cierre de la campaña. Su mensaje ha sido especialmente contundente frente a los sondeos electorales: «Las encuestas son nuestro peor enemigo».

Abascal ha aprovechado el acto para endurecer sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha descrito no como un Ejecutivo en decadencia, sino como una «mafia que ha traicionado a los españoles». En este sentido, ha acusado al presidente del Gobierno de promover una «invasión migratoria» y de haber «expoliado fiscalmente a los autónomos, a las familias, a las clases medias».

El presidente de Vox también ha vinculado la corrupción política con las consecuencias de la gestión de los servicios públicos y ha denunciado las muertes registradas en los accidentes ferroviarios. A estas críticas ha sumado la situación de los jóvenes, que, según ha señalado, encuentran cada vez más dificultades para acceder a una vivienda y emanciparse con los salarios que perciben.

«Eso es todo lo que queremos cambiar. No va a ser fácil. El que diga lo contrario está mintiendo, pero podéis estar seguros de nuestra determinación absoluta», ha afirmado ante sus simpatizantes. El líder de Vox ha reconocido así que el cambio político que plantea su formación no será sencillo y ha apelado al compromiso de sus seguidores para conseguirlo en las urnas.

Durante su intervención, Abascal ha querido reconocer también el respaldo que, según ha dicho, ha permitido a Vox superar los obstáculos de sus primeros años. «Si hemos llegado hasta aquí después de ocho años muy difíciles, ha sido gracias a vuestro aliento y a vuestra presencia», ha manifestado. «Nosotros en solitario no podríamos haberlo hecho», ha añadido ante los cientos de personas que seguían el acto desde el exterior.

El dirigente también ha cargado contra la situación de Ceuta, que considera abandonada por el Ejecutivo central. En concreto, ha denunciado que la ciudad autónoma ha sido entregada a «una invasión de Marruecos» con el «silencio absoluto de Pedro Sánchez».

Abascal ha cerrado su intervención apelando de nuevo a la movilización y al apoyo de sus votantes para afrontar la recta final hacia las elecciones generales. «Nosotros queremos representar a España y para ello contamos con vuestro aliento», ha concluido. Un mensaje con el que Vox busca evitar cualquier relajación entre sus simpatizantes ante una cita electoral en la que el líder de la formación considera que está en juego el futuro político del país.