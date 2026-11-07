OKDIARIO con las votantes del PSOE y Sánchez en el mitin de Valencia: «Zurdas con orgullo y perras sin amo»

El primer mitin de precampaña de Pedro Sánchez tras la tragedia de Urda (Toledo), que dejó 69 fallecidos, ha escenificado en Valencia la división que genera como político. Mientras el presidente del Gobierno pedía a los ciudadanos recuperar la confianza en la red ferroviaria, él mismo ha evitado utilizar el AVE: ha viajado desde Madrid hasta el Polideportivo del Cabanyal-Canyamelar en coche y ha llegado escoltado por un convoy de doce vehículos. A su llegada, decenas de militantes sexagenarios movilizados en autobuses, que desbordaban el aforo del recinto, le aclamaban proclamándose «zurdas con orgullo» y «perras sin amo».

En los alrededores del polideportivo valenciano, un grupo de simpatizantes socialistas no dejaba de corear: «Pedro presidente, Pedro presidente». OKDIARIO ha recogido los testimonios de estas votantes, que justifican cualquier crisis para evitar que gobierne la derecha. «Pedro Sánchez ha humanizado la inmigración. Favorece el que todos estemos unidos», señalaban. «Porque no quiero ni a VOX ni al PP, no los quiero ni en pintura. Por favor, voto útil, hay que votar al PSOE», rogaba otra militante.

Otra asistente no dudaba en alabar a quien recientemente ha dimitido por su pésima gestión, es decir, al ministro de Transportes: «Óscar Puente es el tío con más dignidad que podemos tener en España». «Estaba muy tocado como ministro, pero que tire para adelante. Chapó, me quito el sombrero», señalaba otra socialista. Al ser cuestionadas por las polémicas o las víctimas, la respuesta es el ataque a la oposición: «Sí, son 116 muertos. Pero, ¿cuántos tiene el PP?». Esta misma fan de Sánchez no sabía distinguir entre el K43 y el Yak42.

Al grito de «zurdas con orgullo», destacó la presencia de una señora que sujetaba un cartel con la frase: «Aquí estamos las perras sin amo». Su discurso repetía fielmente las consignas de Ferraz: «Lo que tenemos que hacer es parar al fascismo. Ahora somos todos antifascistas y, sobre todo, socialistas. Tenemos que votarle porque ha sido el mejor presidente que hemos tenido, tenemos presidente para rato».

«Viene escondido como una rata»

La otra cara de la moneda se vivía en la acera de enfrente. Una ruidosa concentración denunciaba el despliegue del PSOE, criticando que el aforo se hubiera llenado de forma artificial. «Está lleno de autobuses con gente mayor que seguramente no es de Valencia, es de fuera», señalaba un manifestante, ya que la edad media de los asistentes rondaba los 60 años. «Es una poca vergüenza que venga aquí encima, después de salir corriendo en la DANA en Paiporta, y que venga escondido como una rata. Traen a la gente en autobuses por un bocadillo de chorizo», denunciaba con dureza.

La evidente contradicción de pedir confianza en el tren mientras llega blindado en una comitiva encendió aún más los ánimos. A la pregunta de OKDIARIO sobre esta decisión de viajar en coche y no en AVE, un indignado ironizaba: «Para que vean la palabra que tienen. Le miente hasta al médico».

Otro ciudadano presente en la protesta fue mucho más contundente a la hora de valorar la llegada por carretera y el balance de víctimas de la legislatura socialista de más de 8 años: «Viene en coche porque todavía los drones no están preparados para transportar hijos de puta. 116 muertos en accidentes ferroviarios, más de 200 de la DANA, más de 136.000 del Covid… Más imposible».