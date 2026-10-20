Este es Mario, el profesor de matemáticas de 37 años acusado de violar a 10 menores en un colegio de Madrid

Mario, de 37 años, es el profesor de matemáticas detenido bajo la acusación de violar a una decena de menores del colegio Mercedarias de Don Juan de Alarcón, en el centro de Madrid. Esta es la segunda detención del docente por hechos similares, la primera fue por agresión sexual a otro menor en el año 2024. Entonces, fue expulsado del centro escolar.

Desde entonces, Mario ha llevado una doble vida junto a su pareja en su domicilio de una urbanización del este de Madrid, desconocedor de que la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional le seguía los pasos hasta detenerlo el pasado 13 de octubre.

Las primeras pistas del comportamiento del profesor llegaron a través de comentarios de alumnos del colegio a otros docentes, en las que alertaban de los delitos cometidos por «un profesor que ya no trabajaba en el centro».

Acusado de prostitución infantil

Ahora, los agentes acusan al profesor de matemáticas de someter a abusos sexuales a menores alumnos del colegio, con unos cometió agresiones con penetración, con otros abusos, grabando los ataques a los menores. Todas las víctimas tienen entre 12 y 16 años.

Según la investigación, las agresiones a los menores del colegio de las Mercedarias se produjeron entre los años 2024 y 2024, algunas dentro del colegio y otras en el exterior. En total, nueve víctimas ya han confirmado los hechos declarando ante la Policía y los agentes investigan varios casos más.

Captaba víctimas a través de juegos online

La Policía confirma que la investigación sigue abierta y se ha identificado a nuevas víctimas, por lo que el alcance del caso puede ser mayor de lo que en principio parece.

El profesor, ya en prisión provisional, está acusado de tres delitos continuados de agresión sexual completa a menores de 16 años, otros tres delitos de agresión sexual en la misma horquilla de edad —pero con víctimas diferentes—, prostitución infantil, pornografía infantil y child grooming, una forma de ganar la confianza de los menores haciendo uso de las redes sociales o el mundo digital.

En concreto, fuentes del caso apuntan que el profesor presuntamente captaba a parte de sus víctimas en portales de juegos online, allí contactaba con ellos para luego exigirles material pornográfico.