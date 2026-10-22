Los vecinos del profesor detenido por presuntamente violar a una decena de menores en Madrid ya sospechaban del arrestado: «Una madrugada, una vecina le sorprendió encerrado en la caseta del conserje viendo vídeos de los niños en la piscina captados por las cámaras de seguridad». El día de su detención, la Policía Nacional registró la caseta, tomó huellas y la dejó precintada hasta la fecha.

«Fue alrededor de las 2:00 de la madrugada; la vecina se fijó en la caseta porque alguien estaba dentro y había tapado las ventanas con cartones», relatan los vecinos. Cuando la vecina abrió la puerta de la conserjería, se encontró al profesor en su interior revisando los vídeos de las cámaras de seguridad.

No es el único comportamiento extraño del profesor, que a la vez era el presidente de la comunidad de vecinos: «Se presentó para ser presidente de la comunidad de vecinos porque nadie quería ese puesto y le votamos todos». Ahora, cuentan que en los grupos de WhatsApp de la comunidad se cuenta que últimamente podía ver los vídeos grabados por las cámaras de seguridad también en su teléfono móvil, algo que la ley prohíbe con claridad.

Enfrentamiento con familiares del profesor

La conmoción en esta urbanización de El Cañaveral y los últimos enfrentamientos con los familiares del novio del profesor han llevado a los vecinos a convocar una junta extraordinaria para este jueves. Algunos exigen que los familiares de la pareja del arrestado hagan una declaración pública de que no tienen nada que ver en las actividades del profesor arrestado.

El martes, tras hacerse pública la detención del profesor, sus vecinos se reunieron en la puerta para atender a los medios de comunicación. Muy molestas por la presencia de los informadores, la madre y la hermana de la pareja del profesor bajaron a las zonas comunes y se enfrentaron con los congregados.

«No sabemos cuál es la implicación de tu hijo hasta que no se desvincule de Mario públicamente y con un manifiesto», le espetó uno de los vecinos de la urbanización a la madre de la pareja del profesor. La mujer, que pedía comprensión para su yerno, respondió al vecino en tono retador: «Uy, a ver si van a violar a tus hijos». La discusión terminó de forma abrupta y los familiares de la pareja del detenido abandonaron la zona increpados por algunos de los presentes.

El colegio colabora con la Policía

El colegio Mercedarias Don Juan de Alarcón, donde trabajó el profesor detenido hasta el año 2024, ha defendido su colaboración con la Policía Nacional desde que tuvo conocimiento de los hechos y para esclarecer lo ocurrido.

El profesor fue detenido precisamente en 2024 y acusado de agresión sexual a un menor fuera del centro escolar. La detención no trascendió en el ámbito escolar y el docente dejó de trabajar allí ese mismo año. El hombre, de 37 años, también había sido entrenador de porteros de las categorías inferiores de un club de fútbol madrileño.

En la actualidad, el profesor trabajaba en otro centro escolar del mismo distrito en el que reside. Al no haber sido aún condenado tras la primera detención, podía tener el certificado de ausencia de delitos sexuales obligatorio para todos los profesionales que trabajan con niños.

Sin embargo, este pasado verano algunos alumnos del colegio anterior de las Mercedarias denunciaron a sus profesores haber sido víctimas en el pasado de este profesor y la investigación policial acabó con la detención del docente.

Ahora, la dirección del centro ha explicado en un comunicado que se puso en contacto con la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional «en cuanto tuvo conocimiento de testimonios e indicios sobre posibles conductas irregulares cometidas por un antiguo profesor de Secundaria». «Desde ese momento, el colegio ha mantenido una estrecha colaboración con la Policía para lograr el total esclarecimiento de los hechos, y seguirá aportando cuantos requerimientos e informaciones sean solicitados», insisten desde el centro.