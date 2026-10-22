Macron prohíbe en Francia las manifestaciones que no estén convocadas por las organizaciones sindicales

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado que las autoridades restringirán las manifestaciones en los próximos días para restablecer el orden tras los violentos disturbios del pasado sábado y ha convocado un Consejo de Defensa para adoptar medidas adicionales de seguridad.

En una declaración tras mantener una reunión con responsables de seguridad interior, Macron ha explicado que los prefectos podrán prohibir las concentraciones que no estén convocadas por organizaciones sindicales cuando exista riesgo de alteración del orden público, mientras que las marchas sindicales autorizadas podrán celebrarse pero por itinerarios alternativos para proteger los comercios y los edificios públicos.

«La recomendación general es que no haya manifestaciones en los próximos días», ha declarado el presidente galo en referencia a los violentos disturbios registrados el 17 de octubre en varias ciudades francesas al margen de las protestas contra el encarecimiento del coste de la vida.

La prefectura del Ródano ya ha decretado la prohibición de todas las manifestaciones previstas en la ciudad francesa de Lyon para este sábado. «Ante el llamamiento a la movilización que circula y en vista de los acontecimientos del 17 de octubre, el prefecto ha decidido prohibir por decreto cualquier manifestación en la ciudad de Lyon este sábado 24 de octubre», ha señalado la prefectura en una nota de prensa difundida en redes sociales.

El prefecto del Ródano, Étienne Guyot, ha explicado que esta decisión ha sido aprobada tras constatar que las restricciones aplicadas durante las tres últimas noches han contribuido a restablecer la calma en las calles de la zona afectada. Según la Administración francesa, no se han registrado nuevos altercados contra el orden público durante ese periodo.

El pasado sábado, Lyon vivió varias horas de altercados en el centro urbano, especialmente en las inmediaciones de la plaza Bellecour, donde se congregaron miles de personas para protestar por el encarecimiento del coste de la vida. Según estimaciones de la prefectura, alrededor de 20.000 personas participaron en la movilización.

Las autoridades registraron entre 150 y 200 saqueos a establecimientos comerciales, así como un ataque a una oficina de turismo situada en la plaza Bellecour que fue incendiada y quedó destruida. El alcalde de Lyon, el ecologista Grégory Doucet, calificó de «caos» lo sucedido durante aquella jornada.

El balance policial y judicial también dejó cerca de 200 detenidos durante el fin de semana, según los datos de la Fiscalía de Lyon. La mayoría eran adultos sospechosos de estar implicados en delitos de robo, daños materiales y ocultación de objetos robados.

Toque de queda

La prohibición anunciada para este sábado se suma a otras medidas adoptadas por las autoridades locales para contener la violencia, entre las que figura la prórroga del toque de queda en el centro de Lyon, en vigor durante tres noches, que seguirá vigente entre las 23:00 horas de este jueves y las 6:00 horas del viernes. La prohibición abarca manifestaciones, procesiones, desfiles, reuniones y concentraciones de protesta en la vía pública dentro del perímetro delimitado por las autoridades.

La Administración ha defendido que estas restricciones constituyen una respuesta proporcionada a los acontecimientos registrados desde el pasado sábado y permiten que los establecimientos y servicios sigan funcionando por la noche, al tiempo que los vecinos pueden recuperar el uso habitual de su barrio.

En este sentido, el comunicado oficial señala que las decisiones adoptadas ofrecen una solución que combina «seguridad y protección tranquilizadoras y efectivas» para los negocios y los residentes de la ciudad.

La decisión llega después de que la prefectura haya impedido la celebración de otra protesta convocada para la tarde de este jueves por sindicato estudiantil UNEF (Unión Nacional de Estudiantes de Francia) y el Nuevo Partido Anticapitalista (NPA).

No obstante, bares, restaurantes, cines y teatros podrán permanecer abiertos, mientras que el transporte público y la circulación de vehículos seguirán permitidos. Las autoridades han previsto además excepciones para los desplazamientos «debidamente justificados».

También estarán autorizados los desplazamientos por razones familiares «imperiosas», para atender a personas vulnerables o cuidar de menores, además del tránsito de vehículos sin paradas por las carreteras que atraviesan el área restringida.

Las excepciones incluyen asimismo a los funcionarios y trabajadores que desempeñen actividades de servicio público o interés general, especialmente en los ámbitos de seguridad, emergencias, sanidad, transporte, saneamiento y redes esenciales. Los periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación podrán desplazarse por motivos laborales, al igual que los cargos electos cuando actúen en el ejercicio de sus funciones.