El estallido viral de un joven de Milán harto de los asaltos: «¡Si vienes y destruyes mi país, patada en el culo!»

El estallido viral de un joven milanés de 23 años se ha convertido en símbolo de la indignación ciudadana tras los saqueos y disturbios del pasado fin de semana en el centro de Milán.

Durante dos días, grupos de jóvenes —en su mayoría menores de edad, muchos de ellos hijos de inmigrantes de segunda generación, vestidos de negro y con el rostro cubierto— transformaron una manifestación en una ola de violencia con escaparates destrozados, tiendas saqueadas, enfrentamientos con la policía y daños estimados en más de un millón de euros.

Tras todo ello, un joven de 23 años, grabado frente a un escaparate destrozado, ha protagonizado un monólogo cargado de rabia y frustración que se ha viralizado en pocas horas en Instagram, TikTok y otras redes.

El vídeo, realizado por la fotógrafa y documentalista Ferena Lenzi como parte de un reportaje, captura al chico con gafas de sol, abrigo y bolsa, gesticulando con fuerza mientras exclama frases como: «¡Yo no soporto más a esta gente! Conozco a un montón de personas que vienen de todo el mundo, se esfuerzan y a las 5 de la mañana están aquí trabajando. Si vienes aquí y destrozas mi país, ¡patada en el culo! Me tienen harto, no puedo más. Luego vienen aquí y todo va bien. Pero si violan a mi hija y a mi hermana, hablamos de nuevo. Que venga aquí la Schlein a decir todas esas gilipolleces. No soporto más a esta gente. Tengo 23 años y quiero vivir feliz en esta ciudad».

En las imágenes, se ve a vecinos desde los balcones aplaudiendo. El vídeo se ha compartido masivamente y incluso ha sido también publicado por el ministro Matteo Salvini, quien comenta: «Es difícil no estar de acuerdo con él».