Giorgia Meloni endurece las medidas contra los radicales que incendian las calles de Milán: «Seremos contundentes»

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha presidido este lunes una reunión de urgencia con su Gabiniete de Seguridad para tomar medidas inmediatas ante la escalada de violencia y actos vandálicos registrados en varias ciudades del país, especialmente en Milán. Ante la ola de protestas protagonizadas en su mayoría por grupos de jóvenes radicales, el Ejecutivo italiano prevé aprobar un decreto ley de urgencia destinado a endurecer las herramientas policiales y judiciales, lo que incluye la ampliación del arresto preventivo para menores de entre 14 y 17 años en casos de saqueo y vandalismo.

La respuesta del Gobierno italiano ante la ola de violencia desatada en las calles del país es un decreto ley de intervención inmediata, el cual prevé aprobar mañana sin tener que pasar por el parlamento. Además, trasladará algunas disposiciones al proyecto de ley de seguridad que está en trámite en el Senado.

El decreto ley se perfila como una de las respuestas más duras contra la delincuencia juvenil en Italia —según medios italianos—, una reacción directa del Gobierno al hecho de que el 80% de los detenidos por los actos vandálicos son menores de edad. Entre las medidas claves, el Ejecutivo plantea ampliar el arresto preventivo a menores entre 14 y 17 años en casos de su vandalismo. Asimismo, la nueva normativa habilitará legalmente el arresto en diferido e impondrá la prohibición de reunión para cualquier persona identificada en los disturbios grupales.

En paralelo, el plan de seguridad reforzará de forma inmediata la operación «Calles Seguras» enviando a más efectivos del ejército a Milán para colaborar con la policía en tareas de vigilancia y disuasión. Por último, el decreto endurecerá de forma drástica los castigos contra los cortes de carreteras, debido a las recientes huelgas y protestas de transportistas en el sur de Italia.

Grupos radicales siembran el caos en Italia

El pasado domingo, grupos de radicales han vuelto a salir a las calles de Turín, Bolonia, Bérgamo, Brescia, Roma, entre otras, pero ha sido Milán donde la violencia ha escalado, que ha convertido las calles en un campo de batalla. Según medios locales, que han descrito la situación como una «guerra de guerrillas», informaron que más de 5.000 personas, en su mayoría jóvenes encapuchados y vestidos completamente de negro, se han concentrado en la Plaza Duomo, donde empezaron a lanzar petardos, piedras, botellas contra agentes de la policía, han levantado barricadas, saqueando y vandalizando tiendas y supermercados.