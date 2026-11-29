Con las elecciones generales del 29 de noviembre, el Senado vuelve a situarse en el centro de la actualidad política española. Aunque gran parte de la atención suele concentrarse en los resultados del Congreso de los Diputados y en quién conseguirá llegar a La Moncloa, los ciudadanos también eligen a sus representantes en la Cámara Alta. Pero ¿qué es exactamente el Senado, para qué sirve y qué diferencias tiene con el Congreso? Se trata de una institución fundamental del sistema parlamentario español, con competencias propias y un papel importante en la aprobación de las leyes.

¿Qué es el Senado y cuál es su función?

El Senado es la Cámara Alta de las Cortes Generales y está definido por el artículo 69 de la Constitución Española como la cámara de representación territorial. Esto significa que su composición busca representar a las provincias y comunidades autónomas dentro de las instituciones nacionales.

Entre sus principales funciones se encuentran participar en la elaboración de leyes, examinar los Presupuestos Generales del Estado y controlar la actividad del Gobierno. También interviene en la autorización de determinados tratados internacionales y en decisiones relacionadas con la organización territorial del país.

¿Cuántos senadores hay en España?

A diferencia del Congreso, que tiene fijados sus 350 diputados, el número de senadores puede variar en función de la población de las comunidades autónomas. En la XV Legislatura, el Senado está compuesto por 266 miembros, de los cuales 208 son elegidos directamente por los ciudadanos y 58 son designados por los parlamentos autonómicos.

La mayoría de los senadores se eligen por provincias. Cada una cuenta con cuatro representantes, mientras que Mallorca, Gran Canaria y Tenerife eligen tres cada una. Las islas menores tienen un senador por circunscripción y Ceuta y Melilla eligen dos representantes cada una. Además, cada comunidad autónoma designa un senador y otro más por cada millón de habitantes.

¿En qué se diferencia el Senado del Congreso?

Aunque ambas cámaras forman las Cortes Generales, sus competencias y sistemas electorales son diferentes. El Congreso tiene un papel determinante en la formación del Gobierno, ya que es la Cámara en la que se celebra la investidura del presidente del Ejecutivo. El Senado, por su parte, no participa en esa votación.

Otra diferencia importante está en la elección de sus representantes. En el Congreso se votan candidaturas mediante listas de partidos y se utiliza el sistema D’Hondt para repartir los escaños. En el Senado, sin embargo, se emplean listas abiertas: los ciudadanos pueden escoger candidatos de diferentes formaciones políticas.

¿Puede el Senado bloquear una ley?

El Senado participa en la tramitación legislativa y puede introducir enmiendas o vetar determinados proyectos aprobados por el Congreso. Sin embargo, su capacidad de bloqueo no es definitiva, ya que la Cámara Baja puede levantar el veto mediante las mayorías y los plazos establecidos en la Constitución.

Por eso, aunque el Senado tiene un papel importante en la política española, el Congreso conserva una posición predominante en el procedimiento legislativo y en la elección del presidente del Gobierno.