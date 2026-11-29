A mediados del siglo XX, las montañas de Corea del Sur presentaban un paisaje muy diferente al actual.

La guerra, la explotación de los recursos naturales y el uso intensivo de la madera como combustible habían dejado millones de hectáreas degradadas. Siete décadas después, el país asiático cuenta con uno de los ejemplos más destacados de recuperación forestal a gran escala.

En 1953, cuando terminó la guerra de Corea, el territorio arrastraba una grave crisis ambiental. La pérdida de árboles había favorecido la erosión del suelo y reducido la capacidad de los bosques para sostener los ecosistemas.

Según los registros históricos, aproximadamente el 58% de los terrenos forestales presentaba algún grado de degradación durante los años 50 y principios de los 70.

El volumen de madera acumulada en los bosques reflejaba la magnitud del problema. En 1953 apenas alcanzaba los 5,66 metros cúbicos por hectárea. En 2020, esa cifra había ascendido hasta los 165,20 metros cúbicos. Es decir, Corea del Sur multiplicó por 29 sus existencias forestales.

La transformación no llegó de un día para otro. Aunque el país inició actuaciones de recuperación durante los años 50 y 70, el gran impulso institucional llegó en 1973, con el primer Plan Decenal de Rehabilitación Forestal. El Gobierno estableció objetivos concretos para recuperar terrenos degradados, controlar la erosión y aumentar la producción de plantones.

El plan de reforestación que transformó las montañas surcoreanas

La primera gran iniciativa nacional tenía como objetivo restaurar un millón de hectáreas y producir aproximadamente 2.130 millones de plantones. Sin embargo, el programa avanzó por encima de las previsiones iniciales. En 1978, cuatro años antes de lo previsto, había alcanzado sus objetivos de plantación.

Un artículo publicado en la revista científica Environmental Management analiza este proceso a partir de 9.619 documentos históricos y estadísticas forestales del país. La investigación, firmada por Hyun Park y otros especialistas, explica cómo evolucionaron las políticas de recuperación entre 1953 y 2020.

Según informa Ecoinventos, el éxito no dependió exclusivamente de plantar árboles. También resultaron determinantes la investigación previa, la planificación, la participación de la población y el seguimiento de las zonas reforestadas.

¿Cuál fue el secreto para conseguir que sobrevivieran los árboles de Corea del Sur?

Uno de los principales problemas de las primeras campañas era la elevada mortalidad de los plantones. Durante los años 50, menos de la mitad de los árboles introducidos en el terreno conseguía sobrevivir. La falta de mantenimiento y las dificultades de adaptación a los suelos degradados comprometían los resultados.

Para corregir esta situación, las autoridades reforzaron las inspecciones y establecieron mecanismos de supervisión entre distintas administraciones.

Los técnicos comprobaban el estado de las plantaciones y ordenaban nuevas actuaciones cuando detectaban una mortalidad elevada. A finales de los años 70, la supervivencia superaba el 90%, según los registros históricos analizados por los investigadores.

La población rural también desempeñó un papel importante. Los habitantes colaboraron en viveros comunitarios, produjeron plantones y participaron en las labores de plantación y mantenimiento. Además, el Gobierno impulsó alternativas a la leña, como el carbón, para reducir la presión sobre los bosques cercanos a las poblaciones.

La investigación identifica cinco etapas que explican el resultado surcoreano: investigar, planificar, ejecutar, comprobar y corregir. Este modelo demuestra que la restauración forestal necesita continuidad administrativa y evaluaciones periódicas, no únicamente grandes campañas de plantación.

Los datos también permiten entender por qué los resultados más importantes llegaron décadas después de las primeras actuaciones. Los árboles necesitaron tiempo para crecer y acumular biomasa, por lo que el volumen forestal siguió aumentando mucho después de finalizar las principales campañas.