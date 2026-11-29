No es un trámite agradable, pero los expertos consideran fundamental que dejemos todo por escrito y bien atado para repartir la herencia en caso de fallecimiento. Cuando no lo hacemos es cuando surgen los conflictos familiares.

Por ejemplo, imagina a una madre que le da a su hija 150.000 euros para comprar un piso. Años después, cuando los hermanos se sientan a repartir la herencia, ninguno discute que el dinero era un regalo ni que la madre quería ayudarla. ¿Pero quería adelantarle a la hija una parte de lo que algún día le correspondería o quería que conservase aquellos 150.000 euros y heredase después lo mismo que su hermano?

La abogada Monserrat Acebes, de Vilches Abogados, ha explicado cómo dejar resuelta esa cuestión en el testamento. Además, también se puede dejar constancia de esa voluntad en la propia escritura de donación.

Qué dicen los abogados sobre las donaciones en vida y el reparto de herencias

Si quieres que tus hijos no acaben peleados cuando fallezcas, lo mejor que puedes hacer es dejarlo todo claro en la herencia. De hecho, hay detalles que se nos olvidan: «La donación en vida puede tener efectos a la hora de repartir la herencia».

La abogada Monserrat Acebes ha explicado por qué: «En derecho español cuando se hacen donaciones en vida posteriormente se considera como entregas anticipadas de esa herencia. Esto es lo que se llama colación».

Lo bueno es que si esa no era tu intención hay una forma de evitarlo: «Para evitar esta colación y que estas donaciones se consideren parte de la herencia la persona que lo ha donado tiene que dejarlo por escrito expresamente en su testamento. Esto es la dispensa colacional».

La abogada lo ha explicado con un ejemplo: «Nos encontramos con que en vida se ha hecho una donación de 150.000 euros. Posteriormente hay un reparto de 500.000 euros entre los herederos».

«Si el testador ha decidido que esa donación no va a tener que tenerse en cuenta en la herencia, va a dejar recogido en su testamento la dispensa colacional de esos 150.000 euros. Lo que va a cambiar es que ese dinero euros no va a ser tenido en cuenta en el reparto entre todos sus herederos. Todo esto con el límite de la legítima», ha concluido.

Qué hacer si donas dinero a un hijo y quieres que se le descuente de la herencia

Supongamos que de esa madre sus dos hijos son los únicos herederos y que les deja la herencia a partes iguales. Si quería que los 150.000 euros fueran un anticipo, puede indicarlo al hacer la donación.

Incluso si no dijo nada, la regla general es que la hija cuente lo recibido cuando concurra a la herencia con su hermano. Eso no significa que tenga que devolver el dinero de la entrada del piso, sólo que recibirá menos de los bienes que queden por repartir.

Con las cifras de Acebes, si quedan 500.000 euros netos y se computa la donación por 150.000, la cuenta se hace sobre 650.000 euros. A cada hermano le corresponden 325.000. Como la hija ya recibió 150.000, ahora tomará 175.000 euros, y su hermano, 325.000. Al sumar lo recibido antes y después del fallecimiento, ambos quedan igualados.

En el extremo contrario, también se puede conseguir que la donación no se resta siempre que respetes la legítima. Por ejemplo, si la madre quería favorecer a su hija, puede identificar la donación y dispensarla expresamente de colación en la escritura o, más adelante, en el testamento.

Por qué los abogados recomiendan hacer testamento aunque los hijos se lleven bien

Un justificante bancario puede acreditar que la hija recibió 150.000 euros de su madre. Incluso puede decir «ayuda para la compra de vivienda». Lo que esas palabras no aclaran es cómo quería la madre que se repartieran sus bienes después.

La hija puede recordar que nunca le pidieron devolver un céntimo y el hermano puede estar de acuerdo con ella: que fuera un regalo y que deba contarse en la herencia son cosas compatibles.

Pero si quieres que tus hijos no se peleen, lo mejor es que todo quede recogido en el testamento de la forma más precisa posible: cuánto diste, en qué fecha y a quién.

Después puedes explicarle al notario el resultado que buscas con las mismas palabras que usarías en casa: «Quiero que al final mis dos hijos reciban lo mismo» o «Quiero que esta ayuda sea aparte».

Por desgracia, muchos conflictos familiares nacen por herencias y todo se podría haber resuelto yendo una tarde al notario. Es mucho más barato de lo que crees y te ahorrará problemas a futuro.