El Bloque Nacionalista Galego (BNG), formación soberanista y de izquierda liderada por su portavoz nacional, Ana Pontón, sigue con «optimismo» el desarrollo del escrutinio de las elecciones generales celebradas este domingo, tras una jornada en la que sus dirigentes apelaron a una participación masiva para reforzar el peso político de Galicia en el Congreso de los Diputados.

Qué significan sus siglas

Según la información oficial del propio partido en su web, las siglas BNG significan Bloque Nacionalista Galego (en gallego), que se traduce al castellano como Bloque Nacionalista Gallego.

Quien es su líder

De acuerdo con el Parlamento de Galicia y la página oficial del partido BNG.gal, la líder actual del Bloque Nacionalista Galego es Ana Pontón (Ana Belén Pontón Mondelo).

Ocupa el cargo de portavoz nacional del partido desde el 28 de febrero de 2016 siendo la primera mujer en liderar la organización, y ejerce también como portavoz de su grupo parlamentario en el Parlamento de Galicia.

Cuál es su ideología

El BNG defiende el reconocimiento de Galicia como nación, el derecho de autodeterminación y la constitución de un Estado soberano (la República de Galicia). En el plano institucional inmediato, reclama un concierto económico con hacienda propia y el traspaso de competencias como la autopista AP-9 o la Seguridad Social.

A nivel económico, se posiciona en el socialismo democrático. Aboga por el control público de los sectores y recursos estratégicos, el fortalecimiento de los servicios públicos (sanidad, educación y vivienda), la protección de sectores productivos gallegos como el agroganadero, la pesca y la industria, así como la mejora de las condiciones laborales (como la jornada de 35 horas o la subida del salario mínimo).

En su carta de principios se define expresamente como una organización feminista (que busca erradicar el heteropatriarcado y defender los derechos LGTBI), ecologista (enfocada en la sostenibilidad ambiental y el cuidado del territorio) y laica.

A nivel europeo, se declara pacifista, antiimperialista e internacionalista, manteniendo posturas críticas con estructuras militares como la OTAN (antiatlantismo) y con las actuales instituciones de la Unión Europea (euroescepticismo).