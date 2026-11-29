La alcaldesa de Jerez y número uno del PP por la provincia de Cádiz al Congreso, María José García-Pelayo, ha protagonizado una anécdota destacada en el instante de ejercer su derecho al voto en el colegio María Auxiliadora de la localidad. La dirigente popular ha bromeado con los sobres y con qué mano iba a depositar su voto en la urna, generando un ambiente distendido en el centro de votación .

García-Pelayo ha publicado un vídeo en su perfil de la red social X en el que se observa esta escena con los sobres mientras comenta entre risas con los miembros de la mesa: «Un momento, voy a votar con la mano derecha, no voy a votar con la mano izquierda», haciendo un claro guiño a su ideología política .

Es hoy. https://t.co/xmUU8aVwDw — María José García-Pelayo (@MJGarciaPelayo) November 29, 2026

Por otro lado, la participación en la ciudad de Jerez ha estado marcada por un dato del 65,90 %, según los cifras oficiales de las 18:00 horas del Ministerio del Interior, lo que refleja una notable afluencia de ciudadanos a los colegios electorales. Cabe recordar que en las últimas elecciones generales de julio de 2023, el Partido Popular se consolidó como la fuerza más votada tanto en el municipio jerezano como en el conjunto de la provincia gaditana , un territorio en el que la formación obtuvo cuatro diputados en la Cámara Baja .