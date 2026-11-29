Iván Redondo Bacaicoa nació en San Sebastián, en el año 1981. Es uno de los consultores políticos más conocidos de España y su nombre quedó asociado a la etapa de Pedro Sánchez en La Moncloa, porque ejerció como director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno entre junio de 2018 y julio de 2021.

Antes de llegar al núcleo del Gobierno, había construido una trayectoria singular, trabajando para dirigentes del Partido Popular y del PSOE y convirtiendo la estrategia electoral y la comunicación política en su principal campo de actividad.

Sus inicios como consultor político

Iván redondo es Licenciado en Humanidades y Comunicación por la Universidad de Deusto y fundó con 26 años la consultora Redondo & Asociados Public Affairs Firm. Entre sus primeros trabajos figuran el asesoramiento a Xavier García Albiol, que logró la Alcaldía de Badalona en 2011, y su etapa junto a José Antonio Monago en Extremadura. Entre 2012 y 2015 fue director del Gabinete de la Presidencia de la Junta, con rango de consejero.

La llegada al equipo de Pedro Sánchez

Redondo salto a la política nacional de la mano de Pedro Sánchez, participando en la estrategia que acompañó al regreso del socialista a la secretaría general del PSOE en 2017 y un año después en la operación política que desembocó en la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Cuando Pedro Sánchez llega a la Presidencia, asumió la dirección de su Gabinete y se convirtió en una figura influyente en la toma de decisiones y en la comunicación del Gobierno.

Su salida de La Moncloa y su nueva etapa profesional

El ex asesor abandonaba La Moncloa en julio de 2021, durante la remodelación del Ejecutivo. Años después explicó que su salida estuvo relacionada con una cardiopatía congénita que requirió una intervención quirúrgica. Desde entonces trabaja como consultor, analista y empresario, colaborando con medios de comunicación y formando parte del entorno asesor del Grupo Godó.

El regreso a la actualidad con su primer libro

En 2026 público su primer libro llamado El manual, donde repasa su experiencia profesional y los entramados del poder. A su vez, ha confirmado que no descarta regresar a la primera línea de la consultoría política si se dan las circunstancias.