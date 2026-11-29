Sigma Dos es una empresa privada española especializada en estudios de mercado, demoscopia e investigación social. Fue fundada en 1982 y es una de las firmas de referencia en España en el análisis de opinión pública y encuestas electorales. Su institución anuncia su trabajo en estudios, barómetros, análisis y contenidos corporativos.

Cómo realiza sus encuestas

Esta empresa anuncia en su página web su metodología para recabar información electoral: ‘Implementamos sistemas avanzados de recolección de datos garantizando el rigor y la representatividad estadística’. Entre estos métodos se encuentran encuestas realizadas a través de internet mediante ordenador, tablet o dispositivo móvil, entrevistas personales presenciales con dispositivos electrónicos para registrar respuestas de forma ágil y encuestas telefónicas guiadas por ordenador, combinables con metodologías mixtas para ampliar el alcance de los estudios.

Qué aproximó en las pasadas elecciones

Sigma Dos no acertó en sus estimaciones en las pasadas elecciones. Sobreestimó al PP y anunció la formación de un bloque de gobierno entre el partido de Alberto Núñez Feijóo y el liderado por Santiago Abascal que no se logró. La empresa aproximó en 145 los votos al Partido Popular, frente a los 137 que terminaría consiguiendo. Estimó en 113-118 escaños al PSOE y Pedro Sánchez logró recabar 121. Sigma Dos también falló con Vox, a quien adjudicó entre 24-27 escaños y acabaría la jornada electoral con 33.