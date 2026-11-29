Uno de los elementos clave de estas elecciones generales del 29 de noviembre ha sido el voto extranjero, ya que puede ser decisivo en provincias donde el último escaño se reparta por una diferencia ajustada.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) asegura que el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) reúne para estos comicios alrededor de 2,77 millones de electores. Aunque, el impacto real dependerá de cuántos ciudadanos participen y de cómo se distribuyan sus papeletas por circunscripciones.

En las elecciones generales de 2023, la participación del voto CERA se situó en torno al 9%. Por ello, no debe confundirse el número de personas con derecho a votar desde el extranjero con el volumen de sufragios que se incorpora al escrutinio. La movilización será una de las claves para medir su influencia en el resultado definitivo.

¿Cuándo se cuenta el voto exterior?

Los residentes permanentes en otros países pueden votar por correo o depositar su papeleta en urnas habilitadas en embajadas, consulados y centros autorizados. El plazo para el depósito presencial terminó el pasado 26 de noviembre, mientras que el procedimiento postal se ha desarrollado dentro del calendario electoral.

Las papeletas del CERA no se incorporan al recuento provisional de la noche electoral. Se contabilizan durante el escrutinio general de las juntas electorales provinciales, previsto después de la jornada de votación. Los resultados del 29N serán provisionales hasta incorporar estos sufragios.

Un escaño puede decidirse por pocos votos

El sistema electoral español distribuye los escaños por provincias, lo que significa que el voto exterior no se agrega en una circunscripción única, sino que se atribuye a la proyas concretos y afecta al reparto final de representantes en el Congreso de los Diputados español.

En 2023, el recuento modificó la asignación de un escaño en Madrid, que pasó del PSOE al PP. Esto demuestra que existe una diferencia reducida que puede cambiar el último representante elegido.

Por lo tanto, el voto exterior será un factor importante para determinar el mapa de escaños final que dependerá de la participación, distribución provincial de los votos y la distancia entre candidaturas en cada circunscripción.