Éstas son las caretas que los profesores anti-Ayuso preparan para manifestarse el mismo día que Blocus en Madrid

Algunos de los profesores en huelga de educación de la Comunidad de Madrid han difundido en un grupo de WhatsApp caretas ensangrentadas de Isabel Díaz Ayuso y de la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, para protestar disfrazados en Halloween, el 31 de octubre. Es la misma fecha que ha elegido Blocus, la red que alentó los disturbios y saqueos de Barcelona, para convocar una manifestación en el centro de Madrid.

El cartel que acompaña a las caretas se titula El terrorífico Halloween de la administración pública madrileña. En él se anima a disfrazarse de Ayuso o de Zarzalejo «en solidaridad con nuestras maestras y maestros». El texto se cierra con una advertencia: «Por mucho que lo intentes, no vas a dar más miedo que ellas».

Las caretas se distribuyen en dos tamaños, uno para adultos de 19 por 28 centímetros y otro infantil de 17 por 25, con instrucciones para imprimirlas, recortar el borde y los ojos y perforar los laterales. La de Ayuso la presenta con rostro de payaso, la piel agrietada, regueros de sangre y colmillos. La de Zarzalejo muestra las cuencas de los ojos vacías y negras y cortes sangrantes en las mejillas y la boca.

La coincidencia de fechas sitúa la protesta de los docentes en el mismo día que Blocus había marcado en Madrid. Perfiles anónimos de esta red han difundido convocatorias para el 31 en la Puerta del Sol y en la plaza de España. Algunos de sus carteles presentaban la cita como una protesta en defensa de la educación pública, junto a mensajes que alentaban la violencia y los saqueos.

El precedente es el del pasado sábado 24 de octubre. Ese día, las protestas convocadas por Blocus en Barcelona acabaron con saqueos y cargas policiales. En Madrid, la Policía Nacional identificó y cacheó a unos 200 jóvenes que se habían citado cerca de Sol, lo que evitó incidentes. Tras ese intento fallido, los perfiles de Blocus en la capital fijaron la revancha: «Nos vemos el 31».

Este martes, un comunicado difundido en TikTok ha dado por cancelada la convocatoria de Madrid: «La operación Halloween ha fallado». Sin embargo, Blocus no tiene portavoces identificados. Funciona a través de perfiles anónimos que se coordinan en grupos de Telegram y WhatsApp, por lo que la desconvocatoria de una cuenta no garantiza que otras no mantengan la cita. La Policía mantiene su dispositivo preventivo, los negocios han asegurado sus locales y las llamadas para el 31 en Málaga, Algeciras, Valencia, Zaragoza y Barcelona siguen activas.

«¡Trae tu disfraz de Ayuso o Zarzalejo!»

A las caretas se suma una fiesta de Halloween organizada por la asamblea de profesores del IES Villa de Vallecas, un instituto público, junto a los colectivos Nuestra Clase y ContraCorriente. Se celebra el viernes 30 de octubre a las 19.00 horas en Casa Marx, un local que se define como «centro cultural socialista», en el barrio madrileño de Vallecas.

El cartel de la fiesta, que muestra a Ayuso y a Zarzalejo caracterizadas como brujas, pide a los asistentes: «¡Trae tu disfraz de Ayuso o Zarzalejo!». Todo lo recaudado irá a la caja de resistencia del IES Villa de Vallecas y de Menos Lectivas. Los profesores en huelga han rechazado, por el momento, cualquier relación con Blocus.

La campaña de las caretas circula en la tercera semana de la huelga educativa indefinida que comenzó el 14 de octubre en la enseñanza pública no universitaria de la Comunidad de Madrid, a la que están llamados unos 65.000 docentes. La huelga la convocan CCOO, UGT, CGT, CNT, STEM y Solidaridad Obrera, junto a las plataformas Menos Lectivas, Educación Especial Digna y Queremos FP. Entre sus reclamaciones figuran la reducción de ratios y de horas lectivas y una subida de 600 euros mensuales en el complemento autonómico. Zarzalejo ha cifrado esa subida en 665 millones de euros al año y ha rechazado reunirse con el comité de huelga, al que no reconoce como interlocutor.