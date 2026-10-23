Los profesores en huelga de Madrid usan a niños como parapetos en sus protestas: «Ayuso el que no bote»

La huelga convocada por los sindicatos educativos de la izquierda madrileña ha dejado una imagen insólita este jueves en la concentración frente a la Asamblea de Madrid. Los sindicatos de profesores movilizados han utilizado a niños pequeños de infantil y primaria para calentar la protesta callejera sacándolos de las aulas en horario lectivo para colocarlos en primera línea sujetando pancartas y cara a cara frente al cordón policial. La protesta venía precedida del escrache contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso del lunes pasado que terminó con cargas de los antidisturbios.

Los niños han coreado, espoleados por sus profesores y padres, eslóganes contra la presidenta de la Comunidad de Madrid: «Ayuso el que no bote». Los menores han compartido espacio, frente a la policía, con los gritos y pancartas de los sindicatos convocantes de la huelga indefinida de la educación pública no universitaria de Madrid iniciada el 14 de este mes. Los convocantes de este paro son sindicatos y organizaciones de la izquierda y la extrema izquierda: CCOO, UGT, CGT, CNT, Solidaridad Obrera, STEM y el Sindicato de Estudiantes.

Un par de niñas han sido colocadas en la cabecera de la manifestación, a escasos centímetros de los efectivos de la Policía Nacional desplegados para proteger la Asamblea de Madrid, sosteniendo las pancartas reivindicativas. Al grito de «¡Ayuso el que no bote!», los pequeños comenzaron a saltar con la lona en las manos. Instantes después, los organizadores entonaron «todos al suelo que viene Zarzalejo» —en referencia a la actual consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo—, momento en el que los padres obligaron a los niños a sentarse sobre el asfalto de la carretera frente a los agentes.

Consignas fuera de contexto

A escasos metros de estos menores de edad se encontraban los miembros del Sindicato de Estudiantes, la organización de extrema izquierda que ha radicalizado el tono de las protestas. Cabe recordar que, hace unos días, en una de sus asambleas, los cabecillas de este grupo tacharon a las Fuerzas de Seguridad de ser «unos putos nazis al servicio de una puta nazi como Ayuso».

En esa misma reunión, fantaseaban abiertamente con la violencia callejera, y sintiéndose orgullosos de haber podido «rodear el edificio en el que estaba Ayuso y que tuviesen que hacer una carga para ganar unos metros y poder sacar a esa hija de puta del edificio». Durante la manifestación, estos jóvenes radicales exhibieron banderas republicanas y palestinas, entonando el cántico «aquí están los antifascistas», una proclama totalmente descontextualizada de las reivindicaciones laborales que motivaban la marcha.

Mar Espinar y Manuela Bergerot

El oportunismo político lo completó la aparición fugaz de Mar Espinar, portavoz del PSOE, quien acudió al final de la asamblea exclusivamente para hacerse la foto. Acompañada de su community manager para inmortalizar el momento, la socialista abandonó el lugar. Esto se produce después de que esta misma mañana se publicara que reside en un piso público de la Universidad Rey Juan Carlos destinado únicamente a empleados de la institución, condición que ella no cumple.

Por su parte, la líder de Más Madrid, Manuela Bergerot, sí permaneció más tiempo atendiendo a los medios, junto al número uno del Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado.

La huelga, que es indefinida, se va desinflando conforme pasan los días. Este jueves, la han seguido el 19% de los docentes, según la Comunidad, y el 60% según los sindicatos.