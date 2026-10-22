La izquierda monta una bronca para no dejar hablar a Ayuso y su nº 2 espeta a Bergerot: «¡Cállate, verdulera!»

El pleno de la Asamblea de Madrid ha contado con una dosis extra de tensión este jueves, incluyendo una bronca que ha montado la izquierda, especialmente Más Madrid, para no dejar hablar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una de sus intervenciones. Alfonso Serrano, número dos del PP madrileño, ha respondido a las constantes interrupciones espetando a Manuela Bergerot, portavoz del partido de extrema izquierda, el siguiente mensaje: «¡Cállate ya, verdulera!».

Se esperaba un ambiente caldeado en el pleno, con los diputados del PSOE vistiendo camisetas como las de los huelguistas de la denominada ‘marea verde’ por la educación pública, y Más Madrid ha ido un paso más allá tratando de impedir que Ayuso siguiera con su discurso tras la pregunta de Carlos Díaz-Pache, diputado del PP.

«Vamos a ver si la oposición nos deja hablar, porque como no respetan nada y nos están acosando incluso dentro de los parlamentos, ya no rodeándolos, sino incluso dentro, vamos a intentar hablar con algo de respeto, porque se ponen una camiseta por la educación y es justo lo que no tienen, educación», ha dicho Ayuso, en dirección al PSOE, con un comentario sobre las camisetas, después de que los socialistas hubieran tratado de acallar previamente a la presidenta madrileña.

«Ni siquiera respetan la voluntad del pueblo de Madrid que nos ha puesto en estos escaños para defender aquí lo que nosotros creemos», ha subrayado Ayuso, con unas palabras que han hecho reaccionar a la bancada de Más Madrid.

«¿Puede, por favor, poner orden, presidente?», ha pedido la presidenta de la Comunidad de Madrid a Enrique Ossorio, presidente de la Asamblea, ante la imposibilidad de continuar con su intervención. Visiblemente enfadada, Ayuso ha asegurado que «no se puede hablar» y que «no hay debate ni siquiera en los parlamentos, ni fuera, ni dentro».

«¡Pero que no pase el tiempo, porque no se puede hablar, no se puede debatir!», ha añadido Díaz Ayuso, asegurando que «en el turno de cada uno se habla». En ese momento, ha saltado Alfonso Serrano, harto de los comentarios desde la bancada de Más Madrid. «¡Pero cállate ya verdulera, hombre!», ha dicho el nº2 del PP de la Comunidad de Madrid, dirigiéndose a Manuela Bergerot.

Serrano aclara su comentario

Después de verse involucrado y participar en la bronca, Serrano ha reaccionado a una publicación de eldiario.es en la que se le acusa de gritar a la oposición. «A la oposición no, a la portavoz de MasMadrid», ha aclarado Serrano en su cuenta de X, haciendo hincapié en que era Manuela Bergerot quien estaba interrumpiendo constantemente a Díaz Ayuso. «Y todo ello con máximo respeto a quienes trabajan en el sector de verduras, frutas y hortalizas que son más educados que Bergerot», ha ironizado.