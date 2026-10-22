Ayuso se ríe el lema del PSOE como partido del amor: «Del amor… de pago»

El PSOE busca en la campaña a las elecciones generales del 29 de noviembre distinguirse como «el partido del amor», tal y como afirmó Óscar Puente en un mitin reciente, pero Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha cerrado la puerta a esta posibilidad, riéndose del lema y recordando que, efectivamente, los socialistas son el partido del amor, pero «del amor de pago».

En el pleno de la Asamblea de Madrid de este jueves, la jefa del Ejecutivo regional ha rechazado rotundamente «admitir lecciones de con quién se puede pactar» o «con quién uno se puede reunir» que lleguen por parte del PSOE, a los que ha descrito como «el partido del amor, del amor de pago», debido a la relación de varios de sus dirigentes y asesores, como José Luis Ábalos, Koldo García, Tito Berni o el ex director de la FAFFE, Fernando Villén, con el mundo de la prostitución.

«Tienen muy mal perder», ha subrayado Díaz Ayuso, en dirección al PSOE de Madrid, a los que ha dicho que «podrán llamar a la revolución y a lo que ustedes quieran», pero «si bailan como Maduro», en referencia al narcodictador venezolano, «manipulan los censos como Maduro y, desde luego, pretenden eliminar jueces como Maduro, pues si camina, grazna y tiene plumas de pato, que es», ha añadido.

«Ser socialista es tener poco y dar mucho, mucha vergüenza», ha completado Isabel Díaz Ayuso, que también ha dejado claro que no se va a «amedrentar» ante los escraches. «Usted se pone a hablar y otra vez, amenaza, usted me está otra vez amenazando cuando dice que ‘se lo va a encontrar en la calle’. ¿Me está diciendo que voy a tener que estar siendo escoltada por la UIP como me está ocurriendo desde hace días hace semanas? Me da igual», ha afirmado, en dirección a Más Madrid y a su portavoz, Manuela Bergerot.