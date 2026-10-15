TVE insiste en desafiar a los trabajadores: un externo independentista entrevistará a Puigdemont en Waterloo

TVE ha obviado la protesta de los trabajadores de informativos de la cadena pública -no firmaron las piezas durante una jornada- después de que dos periodistas externos -Jesús Cintora y Esther Palomera- entrevistaran al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para un programa externalizado a una productora -Mañaneros- y vuelve a desafiar a la plantilla de TVE. Un periodista externo, Jordi Basté, entrevistará este jueves a Carles Puigdemont para un programa de una productora externa que se emite en La2Cat, el canal en catalán de TVE.

Comisiones Obreras de Cataluña ha levantado la voz ya contra esta decisión, que incide en la polémica con el Consejo de Informativos de la cadena pública. «CCOO cuestiona que una entrevista de tanta relevancia política se externalice, especialmente en plena campaña electoral, en lugar de priorizar los recursos profesionales de la Corporación de RTVE», señala el sindicato en una nota interna.

La entrevista a Puigdemont será este jueves en Waterloo y servirá para abrir la nueva temporada de Pla seqüència, el programa de Basté que produce NSN Media.

Además, el sindicato alerta sobre el hecho de que La2Cat haya incorporado a Pablo Tallón al programa de debate político L´altaveu al pati, «con la temporada ya en marcha y a pocas semanas de la campaña electoral».

Tallón trabajó en Moncloa. En 2021, fue contratado para la Secretaría de Estado de Comunicación como asesor para informar de las negociaciones entre el Gobierno y la Generalitat, como publicó este diario.

«Su incorporación plantea interrogantes sobre los criterios del nombramiento y las garantías de independencia editorial en un momento especialmente sensible para la información política», denuncia el sindicato.

La contratación estos días del asesor de Moncloa y la entrevista de Puigdemont para un programa externo son dos hechos preocupantes para CCOO, que exige explicaciones a la dirección sobre los criterios que han seguido para tomar estas dos decisiones.

«La televisión pública no puede generar dudas sobre su independencia ni sobre el riesgo de interferencias políticas en la cobertura electoral. Recordemos que los medios públicos tienen la obligación de garantizar la pluralidad, la neutralidad, la independencia editorial y el servicio a la ciudadanía», subrayan.

Informe del Consejo de Informativos

Mientras, este miércoles se ha conocido un informe del Consejo de Informativos de TVE en el que hace balance de su actividad durante 2025. Según el consejo, que no ha hecho público qué hará tras la encuesta a la plantilla sobre los programas Malas Lenguas o Mañaneros, «en 2025 hemos podido constatar una degradación de la relación de la Dirección de RTVE y el

Cdi de TVE. Empezamos el año con un trato cordial, que fue empeorando en cuanto se anunciaron las investigaciones anteriormente comentadas y sobre todo cuando en el mes de septiembre el Cdi de TVE anunció la realización de una encuesta telemática a los Profesionales de la Información».

«La Dirección no ha hecho posible la encuesta telemática que el Cdi de TVE quiso realizar, con numerosas trabas, supuestos problemas legales, presiones y advertencias, incumpliendo el Art. 48 del Estatuto de Información», denuncia en el informe.

Además, el Consejo denuncia que «desde el inicio de las Investigaciones del especial sobre la pandemia y el de Mañaneros 360 y Malas Lenguas y durante el proceso de la encuesta, el Cdi de TVE ha estado sufriendo el acoso y ataque en redes sociales de un Alto Directivo de RTVE, El Director de Desarrollo Corporativo y Servicio Público, Roberto Lakidáin. Pedimos al Presidente su intervención, solicitamos a la Asesoría Jurídica que estudiara la situación y no hemos recibido respuesta a una situación que entendemos grave».

Lakidain fue consejero de RTVE en la etapa anterior, hasta el decretazo del Gobierno que impuso un nuevo presidente y un nuevo consejo sin casi competencias. Lakidain fue consejero a propuesta de Podemos y José Pablo López lo salvó y lo metió en su equipo directivo.