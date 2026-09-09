Sánchez llega a la entrevista de Cintora y Palomera en TVE escoltado por 7 coches oficiales

Pedro Sánchez ha llegado a la entrevista en Mañaneros 360, de Jesús Cintora y Esther Palomera, escoltado por 7 coches oficiales. El presidente del Gobierno se ha personado en los estudios de TVE en Prado del Rey 20 minutos antes de las 11.00 horas.

El jefe del Ejecutivo ha llegado a las instalaciones de RTVE mientras trabajadores de la corporación pública se concentraban en el exterior para manifestar su indignación porque dicha entrevista se haya realizado en un programa de entretenimiento matinal y de una productora externa.

Como se aprecia en las imágenes grabadas por OKDIARIO, Sánchez ha desplazado un amplio dispositivo de seguridad para llegar, que ha incluido además un cordón policial, además de una inspección preventiva.

El Consejo de Informativos denuncia la entrevista

El Consejo de Informativos de TVE ha denunciado que este tipo de entrevistas debe realizarse dentro de los Servicios Informativos, y no en un magacín. En su comunicado, el Consejo de Informativos calificaba la decisión de «un hecho sin precedentes» y de «una gravedad extrema».

«Incumple el Mandato Marco de RTVE», advierten en el comunicado lanzado este martes. En concreto, el Consejo apela al artículo 35.2, donde regula que la producción informativa e institucional debe ser 100% de producción interna.

Comunicado sobre la entrevista al Presidente del Gobierno en Mañaneros 360 pic.twitter.com/nzrRhVJcFM — Consejo de Informativos TVE (@CdItve) September 8, 2026

Trabajadores de RTVE señalan a OKDIARIO que la comitiva de Sánchez «es inaudita». «Ni el Rey de España», han denunciado, señalando que no recuerdan «un despliegue de seguridad» como el que habitúa.