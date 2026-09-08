El Consejo de Informativos de TVE estalla contra Moncloa por la entrevista a Sánchez: «Es de una gravedad extrema»

El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a poner en jaque la independencia de la televisión pública. El presidente ofrecerá este miércoles su primera entrevista televisiva tras la crisis migratoria de Ceuta, y lo hará en La 1, en el programa Mañaneros, junto a Jesús Cintora y Esther Palomera. La decisión, lejos de ser inocua, ha desatado la ira de los propios trabajadores de RTVE.

Sánchez, que había pasado por los micrófonos de la Cadena Ser, ha elegido para su repartición en la parrilla televisiva un formato que ni siquiera pertenece a la producción interna de la corporación. Mañaneros es un espacio externo, fabricado en colaboración con la productora La Cometa TV, y ese detalle ha bastado para hacer saltar todas las alarmas dentro de la casa.

El Consejo de Informativos de TVE, a través de una nota interna, ha cargado contra esta decisión al otorgar la entrevista a una productora externa. «Es un hecho sin precedentes en RTVE y de una gravedad extrema», han dicho.

El propio órgano recuerda que, la temporada pasada, Sánchez sí utilizó un cauce interno para su comparecencia televisiva, concretamente el Telediario 2 de Pepa Bueno, perteneciente a los Servicios Informativos de la casa. Nada que ver con lo que ocurrirá este miércoles. El Consejo insiste en cuál debería ser el procedimiento: «Este tipo de entrevistas deben realizarse por personal de Radio Televisión Española, dentro de los Servicios Informativos, como siempre se ha hecho». Y aprovechan para lanzar un dardo directo a la línea editorial de este tipo de espacios, con la que también dicen estar en «disconformidad».

Pero el enfado no queda ahí. El Consejo de Informativos denuncia además la opacidad que rodea a la decisión, ya que ni siquiera está claro quién dio el visto bueno para que la entrevista se emitiera en Mañaneros: «Desconocemos quién ha tomado la decisión de que esta entrevista se produzca en dicho programa, pero pedimos tanto al Gobierno como a la Dirección que reconsideren esta decisión». El órgano recurre al Mandato Marco de RTVE para blindar su queja, recordando que su artículo 35.2 establece que «la producción informativa e institucional debe ser 100% de producción interna».