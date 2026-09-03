La Policía desvela chats de los invasores: «Hay que entrar y esconderse en las alcantarillas hasta que se calmen los españoles»

El informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) sobre la entrada masiva en Ceuta ha revelado el contenido de las conversaciones que circularon por redes sociales y aplicaciones de mensajería antes, durante y después del asalto a la frontera.

Los investigadores han recopilado decenas de mensajes que muestran una coordinación creciente entre quienes planeaban cruzar y quienes, ya dentro de la ciudad autónoma, aconsejaban cómo evitar ser expulsados, incluida la recomendación de esconderse «en una alcantarilla o donde sea».

El documento, de 55 páginas y entregado a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, sitúa los hechos entre el 30 y el 31 de julio de 2026, cuando se produjo una entrada masiva irregular a través del Espigón de El Tarajal, en la frontera con la localidad marroquí de Castillejos (Fnideq).

Los investigadores han diferenciado tres fases en la evolución de los mensajes. En la primera, difundida en aplicaciones abiertas como Facebook, Instagram o TikTok, predominaban llamamientos directos: «30 de julio», «¿Comparte esta publicación: el 30 de julio de 2026 vamos a llamar un ataque contra Ceuta» o «Va a ser el mejor asalto».

A partir del 29 de julio, la conversación se trasladó a grupos cerrados de mensajería, con instrucciones operativas más concretas: «Que cada grupo se comunique entre sí mediante escritura a mano en lugar de Internet, ya que está monitoreado» o «Chicos, nos estamos agrupando para salir… queremos avanzar en grupos de 10».

Precisamente ese 29 de julio, como ha desvelado OKDIARIO, la Policía emite una «nota informativa» a los «puestos fronterizos de Ceuta y Melilla» ante «el riesgo potencial de entradas irregulares en Ceuta y Melilla previsto para el 30 de julio de 2026».

Durante los propios días 30 y 31 de julio, los mensajes pasaron a informar en tiempo real sobre la situación en el paso fronterizo: «Han abierto la puerta esta mañana», «Hermanos, bajad, la aduana se ha abierto» o «La policía lleva su ropa normal y la gente está de camino a Castillejos. Todas las ciudades de Marruecos están aquí».

Es en la fase posterior, ya con los inmigrantes dentro de territorio español, donde aparecen los consejos para evitar la devolución que dan título a esta información. Entre ellos: «Hay que entrar en Ceuta y esconderse dentro hasta que se calmen los españoles», «En cuanto pises Ceuta di que no puedes volver a Marruecos por problemas políticos» y, el más crudo de todos, «el que sabe lo que es esto no se deja devolver, se esconde en una alcantarilla o donde sea».

Un pico de 1.574 mensajes

El CENIF ha cuantificado esta actividad digital con precisión. El día 30 de julio se registró un pico de 1.574 mensajes en los grupos monitorizados, lo que supone un incremento del 3.363,1% respecto al máximo de mensajes diarios contabilizado antes del 28 de julio, fecha en la que ya se detectó el primer repunte súbito de actividad.

El análisis de los números de teléfono utilizados en esos grupos arroja otro dato relevante: el 90,8% de la muestra corresponde a prefijos de Marruecos, mientras que el 9,2% restante incluye teléfonos de países como Argelia, Sudán, España, Francia o Egipto, entre otros. Sin embargo, la propaganda de Marruecos quiere cargar la responsabilidad en Argelia.

El documento vincula además la difusión de estos mensajes con un modelo de diseño de contenidos virales conocido como método SPREAD, que los investigadores consideran «el modelo estándar» en ese tipo de campañas y que habría permitido optimizar la propagación del llamamiento entre la población joven de las prefecturas marroquíes más próximas a Ceuta.

Entre los factores que, según el CENIF, alimentaron la viralización figura la manipulación de una sentencia del Tribunal Supremo, traducida en redes como un mensaje simplificado y engañoso: «Si entras nadando, no pueden devolverte». A ese «harraga» —expresión popular en el Magreb que designa tanto el intento de cruzar irregularmente hacia Europa como a quienes lo protagonizan— se sumó la coincidencia con la festividad del Día del Trono, celebrada ese mismo 30 de julio en la cercana localidad de Rincón del M’Diq.