Sánchez o Marlaska: ¿Quién debe dimitir tras conocerse que la Policía alertó de «riesgo extremo» de invasión en Ceuta?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, son los dos principales señalados por la gestión de la crisis migratoria provocada por la invasión a Ceuta del pasado 30 de julio. Mentiras, ocultamientos y vacaciones prolongadas han llevado al límite a los ciudadanos, mientras en territorio español se mantienen 20.000 inmigrantes ilegales que se adentraron en Ceuta el pasado 30 de julio a través de la frontera de El Tarajal.

Marlaska hizo caso omiso de un documento de la Policía Nacional, desvelado por OKDIARIO, en el que se advertía de máximo riesgo de invasión un día antes de que se produjera la entrada masiva. Por su parte, Sánchez, 22 días de vacaciones mediante, se ha alejado de Ceuta y, en lugar de asumir responsabilidades, ha comunicado a los ciudadanos ceutíes que su prioridad es «garantizar una atención digna a quienes han llegado». ¿Quién es el principal culpable de esta situación?