Mohamed VI ‘se chotea’ con su yate de 88 millones frente a Ceuta: lujo, escolta militar y la frontera a tiro de piedra

Mohamed VI ha vuelto a dejarse ver en las aguas del norte de Marruecos, a escasos kilómetros de Ceuta. El monarca alauí fue avistado navegando frente a Castillejos durante sus vacaciones estivales, acompañado por un importante dispositivo de seguridad marítima. El protagonista de la escena es Badis 1, el espectacular velero que el rey de Marruecos incorporó a su particular flota de lujo. El barco, cuyo precio de venta llegó a situarse en 88 millones de euros, es una de las grandes joyas náuticas asociadas al monarca. Algunas estimaciones posteriores han situado su valor alrededor de los 100 millones de euros, aunque esa cifra no equivale necesariamente al precio que Mohamed VI pagó por él.

Construido en Italia por el prestigioso astillero Perini Navi, el barco fue botado en 2015 bajo el nombre de Sybaris. Su diseño combina elegancia y prestaciones: casco de acero, superestructura de aluminio y cubiertas de teca. Sus dimensiones son todavía más impresionantes de lo que podría sugerir su aspecto: 70 metros de eslora y dos gigantescos mástiles que se elevan unos 72 metros sobre el nivel del mar.

El interior está concebido como un auténtico palacio flotante. Amplios espacios, materiales nobles y una decoración de lujo completan un barco preparado para recibir hasta 12 pasajeros, atendidos por una tripulación de 11 personas. Y aunque la vela es una de sus grandes señas de identidad, Badis 1 también tiene músculo para desplazarse con rapidez. Está equipado con dos motores diésel MTU y puede alcanzar una velocidad máxima de aproximadamente 17,5 nudos, mientras que su velocidad de crucero ronda los 12,5. Su peso se sitúa en torno a las 887 toneladas.

El yate perteneció anteriormente al empresario estadounidense Bill Ducker y durante un breve periodo estuvo disponible para alquiler antes de encontrar nuevo propietario. Con la llegada de Mohamed VI, el antiguo Sybaris pasó a convertirse en uno de los elementos más llamativos de la flota privada del soberano marroquí. Su aparición frente a Ceuta, sin embargo, trasciende la simple estampa de unas vacaciones de lujo. El paseo marítimo del rey se produjo en una zona especialmente sensible, marcada por la proximidad de la frontera española y por las sucesivas crisis migratorias que han afectado a la ciudad autónoma.

Según las informaciones difundidas estos días, Mohamed VI navegaba acompañado por dos embarcaciones de la Marina Real marroquí y varios efectivos armados en motos acuáticas. El dispositivo de seguridad que rodea habitualmente al monarca vuelve a convertir una salida privada al mar en una escena difícil de pasar inadvertida. El rey alauí suele pasar parte del verano en su residencia de M’diq, conocida en español como Rincón del Medik, situada a pocos kilómetros de Ceuta. El complejo dispone de acceso privado al mar y permite al soberano disfrutar de sus habituales jornadas de navegación lejos de miradas indiscretas. No es la primera vez que los movimientos náuticos de Mohamed VI generan expectación en el Estrecho. En 2014, su anterior yate protagonizó un conocido incidente cuando fue interceptado por agentes españoles frente a la costa de Ceuta.