Sam Altman (41 años), CEO de OpenAI: «No he dormido bien ni una sola noche desde que se lanzó ChatGPT»

Samuel Harris Altman (Chicago, 22 de abril de 1985) es conocido como Sam Altman y también por ser el CEO de OpenAI, la empresa que ha puesto a la disposición de miles de millones de personas de todo el mundo ChatGPT. El precursor de la inteligencia artificial en el mundo ha concedido una entrevista a Tucker Carlson en la que ha hecho un repaso a la inteligencia artificial que tenemos hoy en nuestras manos y lo que venera en el futuro. Consulta en este artículo todo lo que ha dicho el creador de ChatGPT sobre su vida después de la IA.

La inteligencia artificial ha llegado para cambiar el mundo y hacer más fácil la vida a los habitantes del planeta Tierra. Buena parte de culpa la tiene Sam Altman, el CEO de OpenAI, y considerado como una de las personas más importantes en el desarrollo de la IA en el mundo. Este programador originario de Chicago es director ejecutivo de la empresa que ha puesto en el mercado ChatGPT, que a fecha de 2026 cuenta con más de 1.000 millones de usuarios activos semanalmente, siendo India el lugar del mundo en el que más se utiliza. Después de poner en liza una de las IA más importantes del mundo, Forbes ha actualizado el patrimonio de este empresario, que ya llega a los 2.100 millones de dólares.

Sam Altman y su vida tras ChatGPT

Sam Altman ha concedido hace unas semanas una entrevista a The Tucker Carlson Show, el espacio que este periodista tiene en la plataforma YouTube. El creador de ChatGPT ha hecho un repaso a la actualidad de la IA, sus marcos legales, el futuro y también ha dejado clara una realidad: «No duermo bien por las noches. No he dormido bien ni una sola noche desde que se lanzó ChatGPT».

«Es una cuestión difícil porque hay muchas personas con diferentes perspectivas de vida, pero en general me ha sorprendido la capacidad general del modelo para aprender y aplicar un marco moral», ha dicho en esta entrevista que ha recogido la revista Esquire. «Hemos consultado a filósofos morales y gente que ha pensado en la ética de la tecnología y los sistemas. Y al final nosotros tomamos las decisiones. Aunque no podemos acertar en todo y necesitamos también un feedback para buscar el equilibrio», ha contado sobre la ética y moralidad de la IA.

«Tenemos un equipo de comportamiento del modelo, pero la persona a la que hay que hacer responsable de las decisiones sobre qué marco moral se aplica soy yo. Soy la cara pública. No duermo bien por las noches. No he dormido bien ni una sola noche desde que se lanzó ChatGPT», ha contado en esta entrevista.

«Siento una gran responsabilidad porque cientos de millones de personas hablan con nuestro modelo. No me preocupa que nos equivoquemos en las grandes decisiones morales, aunque podamos hacerlo. Lo que me quita el sueño son las decisiones pequeñas que tomamos sobre cómo un modelo se comporta. El impacto es grande», ha desarrollado. «Me gusta tratar a nuestros usuarios adultos como adultos, ofreciéndoles garantías de seguridad y libertad. ChatGPT es una herramienta que construimos para todos y puedes usarla de muchas formas», prosigue.

«Pero a medida que esta tecnología se vuelve cada vez más poderosa, hay cuestiones que entran en conflicto con la libertad del usuario. Por ejemplo, ¿debería ChatGPT enseñarte a construir un arma biológica incluso si tus fines son meramente investigadores? ¿Debería enseñarte a crear nuevas síntesis virales? Pero no hay un interés social en que ChatGPT ayude a crear armas biológicas», ha contado en la intervención.

Altman también dejó claro durante su intervención que ChatGPT ha llegado para «servir a nuestros usuarios». «Esto es una herramienta tecnológica para la gente. No es mi papel tomar las decisiones morales, pero sí que estamos reflejando con precisión las preferencias de la humanidad. Y debe haber un espacio para que la gente tenga puntos de vista morales muy diferentes», ha dicho.