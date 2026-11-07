Sam Altman, CEO de ChatGPT, lanza una reflexión sobre los ordenadores: «Es terrible que la RAM sólo se utilice un 5% del tiempo»

John Collison, cofundador de la plataforma Stripe, conduce el pódcast llamado «Cheeky Pint», en el que recibe a directivos de empresas tecnológicas para hablar sobre diferentes cuestiones de actualidad. Uno de sus últimos invitados ha sido Sam Altman, CEO de ChatGPT, que se ha mostrado preocupado por la posibilidad de que cada usuario pueda configurar una inteligencia artificial local. Durante la conversación trataron diferentes cuestiones, aunque uno de los comentarios que más repercusión tuvo en las redes sociales fue la reflexión sobre la situación tecnológica actual.

Altman se refirió a la tendencia de los usuarios a descargar modelos de código abierto y ejecutarlos en sus propios equipos, sin necesidad de recurrir a servicios en la nube de terceros. En su opinión, la inferencia local supone un enorme desperdicio de un recurso limitado y valioso como es la memoria DRAM. «La inferencia local supone una pésima asignación de recursos escasos. Mucha gente prefiere la inferencia local y, en cierto modo, da por sentado que el problema ya está resuelto; al fin y al cabo, existen modelos de código abierto que podemos ejecutar en nuestros propios ordenadores, prescindiendo así de toda la infraestructura que ofrecen los centros de datos», aseguró.

El problema de la DRAM según Sam Altman

La estimación del 5% procede del propio Altman, que considera un despilfarro que cada usuario disponga de una infraestructura de este tipo en su domicilio. En un contexto marcado por la escasez de suministros, defiende que la prioridad debería ser aprovechar al máximo los recursos disponibles, algo que, desde su punto de vista, sólo se consigue concentrando la capacidad en grandes centros de datos.

Sin embargo, no todo el mundo comparte su postura. Hay usuarios que prefieren disponer de su propia inteligencia artificial y ejecutar modelos abiertos en sus ordenadores, ya que estas herramientas permiten resolver muchas de sus necesidades sin depender de servicios externos. Además, ofrecen un mayor control sobre la privacidad de los datos que plataformas como ChatGPT.

Desde la perspectiva del CEO de OpenAI, su argumento tiene una explicación económica. En un escenario en el que fabricantes como Micron, Samsung y SK Hynix, responsables de buena parte de la producción mundial de DRAM, no consiguen aumentar la oferta al ritmo que demanda la industria de los servicios en la nube, considera que la capacidad de fabricación debería destinarse prioritariamente a los centros de datos, en lugar de a los equipos domésticos.

Hace apenas cinco años, cuando los precios de la memoria se encontraban en mínimos históricos, pocos habrían imaginado una situación como la actual. Sin embargo, la DRAM se ha convertido en un componente estratégico cuya disponibilidad preocupa cada vez más al sector tecnológico. Según TrendForce, los precios experimentaron un incremento de entre el 90% y el 95% durante el primer trimestre de 2026 y las perspectivas no apuntan a una bajada a corto plazo. Al contrario.

Respuesta de los fabricantes

El comentario de Altman sobre la memoria DRAM apareció durante una parte de la conversación dedicada a la escasez de capacidad de procesamiento que afecta al sector tecnológico. El directivo considera que la industria no está reaccionando con suficiente rapidez y critica que los principales fabricantes de memoria mantengan planes de inversión prudentes, pese a los beneficios obtenidos durante los últimos 12 meses.

Algunas empresas del sector ya han empezado a tomar medidas para ampliar su capacidad de fabricación mediante nuevas instalaciones. Parte de esta estrategia pasa por reducir la producción de chips destinados al mercado de consumo para dedicar más recursos a las memorias HBM, un componente de alto rendimiento imprescindible para los centros de datos que ejecutan aplicaciones de inteligencia artificial.

Sin embargo, adaptar la producción a éstas nuevas necesidades lleva tiempo. La construcción y puesta en marcha de fábricas especializadas en memorias de alto rendimiento no se puede completar de un trimestre para otro. Por eso, a pesar de los planes anunciados por los principales fabricantes, la oferta sigue teniendo dificultades para satisfacer la creciente demanda de la industria.

¿Preocupación por la IA?

«El mundo debe confiar en que vamos a hacer lo correcto porque es lo correcto y porque somos conscientes de la magnitud de todo esto», afirmó Sam Altman durante la conferencia anual Dreamforce, organizada por la compañía Salesforce en San Francisco. El máximo responsable de OpenAI reconoció que «el mundo hace bien en tener miedo».

Por su parte, Jensen Huang, presidente ejecutivo de Nvidia, considera que no es necesario introducir nuevas leyes o regulaciones para garantizar un desarrollo responsable. Eso sí, insistió en que las empresas deben controlar sus propios procesos y detener los lanzamientos cuando no tengan garantías suficientes. «Se pueden tener perfectamente las dos cosas a la vez», afirmó al referirse a la velocidad y la seguridad. «Pero si en algún momento sientes que la empresa se te está yendo de las manos o que el producto no va a ser seguro, para y asegúrate de hacerlo bien».