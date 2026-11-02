ChatGPT ya puede controlar tus pestañas de Chrome: rellena formularios, envía mensajes y descarga archivos desde una extensión con 8 millones de usuarios

OpenAI ha ampliado la extensión oficial de ChatGPT para Google Chrome. Ahora el asistente puede leer las pestañas abiertas y, en el modo Work, actuar dentro de ellas. Lo anunció la cuenta oficial de ChatGPT en X el 15 de octubre de 2026.

La extensión suma ya 8.000.000 de usuarios en la tienda de Chrome. Con el cambio, ChatGPT puede enviar mensajes, rellenar formularios o descargar archivos en webs con la sesión iniciada. La compañía habla de llevar «el poder del uso del ordenador a cualquiera que use Chrome».

Chat lee, Work actúa

La extensión se comporta de forma distinta según el modo que se elija en ChatGPT. El asistente también estrenó este mes GPT-6 y respuestas con botones y gráficos. En el modo Chat, según OpenAI, revisa las pestañas abiertas y reúne la información que necesita.

En el modo Work, pensado para tareas de varios pasos, ChatGPT pasa a controlar esas pestañas. Puede enviar mensajes, completar formularios o bajar archivos. OpenAI añade que también ordena y agrupa las pestañas que muchos usuarios acumulan sin cerrar.

La guía oficial de la extensión describe otras dos funciones del panel lateral. Se puede subrayar un texto de la página y llevar solo ese fragmento al chat. En un vídeo de YouTube con subtítulos, ChatGPT usa la transcripción para resumirlo o responder preguntas.

Sofás comparados entre pestañas

OpenAI acompañó el anuncio con un vídeo de 42 segundos grabado en Chrome. Un usuario tiene abiertas varias tiendas de muebles y etiqueta Chrome en la caja de texto. Después pregunta cuál de los sofás que está mirando encajaría mejor en su piso.

ChatGPT responde que ha encontrado siete opciones entre las pestañas abiertas. Recomienda el sofá Hanson de Article, de 79 pulgadas (unos 2 metros) y 799 dólares. El Nomad de Burrow queda como segunda opción.

El propio asistente avisa de que no ha visto las medidas ni fotos del salón. Por eso califica su elección de provisional, y explica que ha tenido en cuenta que en casa hay dos gatos.

Cómo se activa en Chrome

Según la guía oficial, la extensión se maneja junto con la aplicación de escritorio de ChatGPT. En sus ajustes, dentro de Computer Use, se elige el navegador y se instala la extensión desde su tienda.

Después se abre un chat de Work o de Codex y se selecciona Chrome con una arroba. Además de Chrome, la guía admite Edge, Brave, Opera y Vivaldi, y avisa de que Opera no tiene chat lateral.

En Chrome, el chat lateral se abre desde la barra de herramientas y los chats que se empiezan ahí aparecen también en la aplicación de ChatGPT.

OpenAI muestra cómo ChatGPT usa el ordenador y el navegador para completar tareas. Vídeo: OpenAI

Permisos que pide la extensión

Para hacer todo eso, la extensión pide permisos muy amplios al instalarse. Según la guía de OpenAI, puede leer y cambiar los datos de todas las webs y el historial. También gestiona descargas, marcadores y grupos de pestañas.

Antes de entrar en cada web nueva, ChatGPT pregunta al usuario. Se puede permitir una vez, para ese sitio o para todos, o bien rechazarlo. La ficha en la Chrome Web Store asegura que «siempre pedirá permiso» antes de usar el historial o mover archivos.

La misma guía recomienda «tratar el contenido de las páginas como contexto no fiable». OpenAI dice que no guarda un registro aparte de lo que hace la extensión. Solo conserva lo que entra en la conversación, como el texto leído, las capturas o los resúmenes.

Atlas, ya retirado

La novedad llega después de que OpenAI retirara ChatGPT Atlas, su navegador propio para Mac. Sus notas de versión fijaron su cierre para el 9 de agosto de 2026, y la ayuda de OpenAI ya lo da por retirado. La empresa quería llevar «las capacidades agénticas basadas en el navegador a ChatGPT y Codex».

El 31 de agosto la extensión ya funcionaba en Microsoft Edge, Brave, Opera y Vivaldi. Persigue la misma idea que el Browser Connector de Opera, que lleva ChatGPT y Claude al navegador para evitar el copia y pega.

Planes y fiabilidad, sin aclarar

Las notas de versión de ChatGPT no recogen ninguna entrada del 15 de octubre sobre Chrome. La información oficial está repartida entre su cuenta de X, la ficha de la tienda y la guía de ayuda.

Tampoco hay cifras sobre cuántas tareas completa bien el modo Work. Falta también un desglose oficial de qué planes incluyen el control de pestañas, y la guía solo dice que la disponibilidad puede depender del despliegue y de los ajustes del espacio de trabajo. En la tienda de Chrome, la extensión tiene una nota de 2,7 sobre 5 con unas 1.100 valoraciones.

La propia OpenAI aconseja no pasar secretos ni datos muy sensibles por estas tareas. Solo lo ve razonable si es imprescindible y el usuario está delante para revisar cada paso.

El anuncio se ha publicado en la cuenta oficial de ChatGPT en X el 15 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: OpenAI.