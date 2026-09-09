ChatGPT Images 2.5, la actualización que deja dibujar un boceto y editar solo lo que señalas

OpenAI ha puesto en marcha ChatGPT Images 2.5, la nueva versión de su generador de imágenes dentro de ChatGPT, que sustituye a Images 2.0. Llega con mejoras centradas en tres frentes, velocidad, precisión de edición y herramientas para dar instrucciones visuales sin depender solo del texto. La actualización ya está activa en todos los niveles de suscripción de ChatGPT, en ChatGPT Work y en Codex, tanto en la aplicación de escritorio como en móvil y en la versión web.

Menos tiempo mirando la ruedecita de carga

Según explica la compañía, la generación de imágenes tarda ahora hasta un 50% menos que con Images 2.0. La diferencia se nota sobre todo en encargos con varios elementos, donde antes había que esperar bastantes segundos para ver el resultado terminado.

OpenAI también asegura que el modelo ilumina las escenas de forma más natural y saca más partido a las texturas. A eso se suma una mejor interpretación de instrucciones complejas cuando la imagen combina varios objetos, textos o formatos de composición.

Tocar solo lo que hace falta, no rehacer la foto entera

Una de las quejas habituales con los generadores de imágenes por IA es que, al pedir un cambio puntual, el sistema rehace toda la composición y hay que empezar de nuevo. OpenAI dice haber trabajado específicamente en ese problema. Pedir que se cambie solo el fondo, el color de una prenda o un detalle concreto ya no debería alterar el resto de la imagen.

La mejora se extiende a las conversaciones con varias rondas de edición, donde el modelo mantiene mejor la coherencia entre un paso y el siguiente. También destaca la preservación de los sujetos cuando se parte de una foto de referencia, algo relevante para quien usa esta herramienta para retratos o para mantener la identidad de un personaje a lo largo de varias imágenes.

Ahora el boceto dice más que el texto

La novedad más visible de esta versión es Sketch, una función que permite dibujar a mano alzada directamente dentro de ChatGPT para usar ese boceto como referencia visual antes de generar la imagen final. Se activa escribiendo @Sketch en el chat y está pensada para quien tiene clara una composición, pero le cuesta describirla solo con palabras.

A esto se suman las plantillas, formatos prediseñados como el de pósters o el de merchandising, que sirven de punto de partida en vez de arrancar desde una hoja en blanco. También se puede comentar directamente sobre una imagen ya generada para pedir un ajuste concreto, en lugar de reescribir todo el prompt desde cero, y compartir el prompt exacto para que otra persona pruebe la misma idea.

Un modelo para tener prisa y otro para no perder ningún detalle

Para desarrolladores, OpenAI ha lanzado en paralelo dos modelos a través de su API, GPT-Image-2.5 Flare y GPT-Image-2.5 Sunburst. El primero prioriza la velocidad con calidad estándar, mientras que el segundo apunta a un uso profesional que necesita más control y precisión, a costa de tiempos de respuesta más largos.

Según la documentación oficial de OpenAI para desarrolladores, el precio de GPT-Image-2.5 Flare se factura por tokens, con 5 dólares por cada millón de tokens de texto de entrada, 8 dólares por cada millón de tokens de imagen de entrada y 30 dólares por cada millón de tokens de imagen generada. Ninguno de los dos modelos admite streaming ni ajuste fino, y ambos permiten elegir entre varios niveles de calidad según lo urgente o lo exigente que sea el encargo.

No hay tregua para ningún generador de imágenes

Este lanzamiento llega en un momento en el que Google también ha reforzado su generador de imágenes de Gemini, conocido extraoficialmente como Nano Banana 2. Ya circulan comparaciones entre ambos sistemas por la red, pero de momento no hay pruebas independientes y homogéneas que midan calidad y coste bajo las mismas condiciones. Conviene tratar esos veredictos como algo provisional hasta que aparezcan análisis más rigurosos hechos con la misma vara de medir.