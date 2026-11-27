¿Qué puede ocurrir si la Inteligencia Artificial cae en manos de una administración pública que por tradición tiende a extralimitarse en sus funciones? Indefectiblemente, que la nueva tecnología servirá para agudizar el problema de partida, más que para solucionarlo.

Con algunos matices, este es el fenómeno que se está desplegando actualmente en el seno de la Agencia Tributaria, organismo que desde hace meses está en el centro de la polémica por el más que dudoso uso que está haciendo de la IA o, más bien, por el secretismo que impone en todo lo que tiene que ver con el empleo de esta herramienta, que entre otras cosas se está utilizando para crear avatares falsos que circulan por todo tipo de redes; sí, Onlyfans también.

Que hay un problema -o más bien, una tendencia a excederse por parte del actual Gobierno- es algo que quedó evidenciado en marzo del año pasado, cuando, de manera subrepticia, el Consejo de Ministros introdujo una disposición adicional a una nueva ley en ciernes que virtualmente hubiera impedido a cualquier persona o institución ajena al Fisco acceder a los algoritmos que utiliza la institución para ejercer su labor fiscalizadora.

La norma alterada es el llamado Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, una medida impulsada por el Ministerio de Función Pública para trasladar la legislación europea sobre IA al ámbito nacional y que, de un día para otro, se convirtió en el canal para blindar al departamento que dirige Arcadi España con un nivel de opacidad inédito.

Todo ello aderezado con un proceso legislativo cuanto menos cuestionable, pues el blindaje del algoritmo tributario se fraguó cuando ya había terminado el período de audiencia pública de la ley. Afortunadamente para los contribuyentes, la convocatoria electoral anunciada por el presidente Pedro Sánchez ocho meses después hizo decaer el proyecto de ley al completo, pero esto no es óbice para que el caso haya servido como advertencia de lo lejos que ha estado a punto de llegar la Hacienda de Arcadi España en su afán recaudador.

Hace meses ya que numerosas instituciones y expertos advierten del peligro. La última en hacerlo ha sido la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), que en la primera edición de su Informe del Estado de la Situación de los Derechos y Garantías de los Contribuyentes dedica amplio espacio a hablar de este caso, y en términos muy duros, además.

Para los asesores fiscales, la ley frustrada era un «ataque frontal al derecho a la defensa», un «atropello democrático sin precedentes» y un intento por parte de la Agencia Tributaria de operar «en un espacio de inmunidad y opacidad». El informe es muy duro, cosa poco extraña a tenor de la literalidad de la mencionada disposición adicional.

El texto pretendía dar «carácter reservado» a los «medios informáticos de tratamiento de información, sistemas de selección de obligados tributarios y cualesquiera sistemas automatizados, algorítmicos, analíticos o de inteligencia artificial utilizados para la prevención y control del fraude tributario», con el agravante de que en otro punto preveía que dicha información no pudiera ponerse de manifiesto «a los obligados tributarios ni a órganos ajenos a la aplicación de los tributos».

En teoría, y así lo ven los asesores fiscales, esto significa que ni siquiera los jueces, tribunales y autoridades independientes hubieran podido escrutar las entrañas de los software que emplea el Fisco. Sin perjuicio de que esto último hubiera tenido escaso recorrido legal, cabe preguntarse a qué responde esta voluntad de secretismo.

Lógicamente, Hacienda se justifica en la a veces necesaria discreción que requieren sus actuaciones, que en ocasiones deben permanecer ocultas para evitar que los potenciales defraudadores estén sobre aviso; esta es la razón, por ejemplo, de que una parte del Plan de Control Tributario anual sea secreto.

Sin embargo, en lo que refiere a la IA, la AEDAF considera que se han cruzado todas las líneas rojas. Y llegados a este punto, por cierto, hay que recordar que la mencionada disposición adicional únicamente pretendía ocultar los aspectos técnicos de un fenómeno que ya está sucediendo.

Esa es la crítica central de los profesionales de la asesoría fiscal, que la AEAT lleve tiempo ya utilizando el Big Data para «predecir, perfilar, vigilar y castigar al ciudadano», antes incluso «de que este sea consciente de haber cometido una supuesta infracción», denuncian.

Ejemplo de ello serían los sistemas de perfilado como HERMES o HERACLES, que asignan etiquetas de «alto riesgo» basándose en correlaciones estadísticas opacas (como el código postal de residencia, el sector de actividad o la nacionalidad inferida). Esto, según la AEDAF, equivale a someter al ciudadano a escrutinios inspectores «simplemente por pertenecer a un clúster algorítmico, sin que medie una conducta ilícita demostrable».

Otro caso quizá más «distópico» -se lee en el informe de los asesores fiscales- es el uso de avatares (perfiles falsos) para seguir cuentas en redes sociales y plataformas, y esto incluyendo espacios de contenido explícito como Onlyfans.

Estos mecanismos, que pueden utilizarse para analizar estilos de vida en redes sociales y cotejar si el reloj o el coche que aparecen en una imagen coinciden con lo expuesto en la declaración de la renta, podrían colisionar con multitud de derechos, como el de la protección de datos. O también, con el principio constitucional a la tutela judicial efectiva, ya que cuando los actos administrativos desfavorables (como el inicio de una gravosa comprobación) emanan de sistemas informáticos que son inescrutables para el contribuyente -o su abogado-, resulta difícil que este pueda defenderse. Evidentemente, desde la AEDAF defienden el uso de la IA en la labor inspectora, pero con límites.