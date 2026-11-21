16 partidos le han bastado a Aday Mara para romper récords de precocidad en su equipo. El pívot español anotó 22 puntos y cogió 16 rebotes en el partido contra los New Orleans Pelicans, unos números que son su tope hasta el momento en la NBA y que son también los mayores registros de un novato en la historia de los Oklahoma City Thunder. El gigante zaragozano ya deja huella en su franquicia.

Aday Mara volvió a ser titular contra los Thunder y respondió a la confianza de su entrenador con un partidazo de récord. Nunca antes se habían visto semejantes cifras para un debutante de una franquicia recientemente campeona en la NBA (2025). Sus 22 puntos los hizo con un 11/16 en tiros de campo y pudieron ser más si se hubiese señalado alguna mano para 2+1.

El zaragozano enmarcó su pedazo de actuación con dos tapones y dos asistencias y, además, su equipo ganó a los Pelicans por 126-120. Eso sí, Mara no se conforma: «Sé que lo puedo hacer mucho mejor. Esto es sólo el comienzo para mí y estoy emocionado por lo que viene».

«Es muy grande, juega alegre, tiene talento y protege muy bien el aro. La gente ve eso, pero creo que resulta más invisible su inteligencia. Realmente tiene un gran sentido para el juego», afirmó su entrenador, Mark Daigneault. «Y en segundo lugar, es un tremendo competidor. Igual su personalidad, porque es muy amigable, engaña, pero ese tío sale a la pista a competir», añadió.