Aday Mara rompe su techo en la NBA con un nuevo récord de puntos para pedir la titularidad con Oklahoma

Aday Mara ha firmado su mejor partido de la NBA rompiendo su propio récord. El español, con tan solo 21 años, aprovechó sus 27 minutos en la cancha ante unos Wizards sin Anthony Davis y estableció su mejor marca anotadora en la liga norteamericana, superando los 11 puntos que había conseguido ante los Phoenix Suns el pasado 27 de octubre y anotando hasta 18 puntos. También consiguió su primer triple partiendo de titular, para contribuir a la victoria de Oklahoma City Thunder sobre Washington Wizards (114-75).

Mara, que partió como titular, se fue hasta los 18 tantos -8 de 10 en tiros de campo, incluido un triple en un intento, el primero en la NBA, y 1 de 2 en tiros libres-, a los que añadió ocho asistencias, tres rebotes y tres tapones, todo para acabar con un +17 de valoración. El base canadiense Shai Gilgeous-Alexander, con 30 puntos en solo tres cuartos, lideró la faceta anotadora de los Thunder, que siguen resistiendo a las bajas de los lesionados Jalen Williams, Cason Wallace y Chet Holmgren.

Con este triunfo, el cuarto consecutivo, los de Oklahoma siguen segundos de la Conferencia Oeste, aunque empatados (8-2) con el líder, San Antonio Spurs, y con el tercer clasificado, Los Angeles Lakers.

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Aday Mara brilla en la NBA

Mara terminó el partido con 18 puntos, con un 8 de 10 en tiros de campo, 8 rebotes, 3 asistencias y 3 tapones. El pívot zaragozano incluso metió su triple en la liga, en el que resultó su primer intento desde el perímetro en diez partidos.

El ‘rookie’ estuvo 27 minutos en pista, en su segunda titularidad con los Thunder. Las graves lesiones de Jalen Williams y Cason Wallace, y sobre todo la de Chet Holmgren, han abierto a Mara las puertas a la titularidad en los Thunder. La gran actuación de Mara, campeón de la NCAA este 2026 y número doce del último ‘draft’, llegó ante los Wizards de AJ Dybantsa, elegido número uno en esa misma selección.

Para los Thunder, Shai Gilgeous-Alexander terminó con 30 puntos y 9 asistencias, por 19 puntos de Jared McCain. Y para los Wizards, Dybantsa, precisamente, terminó con 19 puntos, por 15 puntos y 14 rebotes de Alex Sarr. Fue la cuarta victoria seguida para unos Thunder (8-2) que se han repuesto a las lesiones de Williams, Wallace y Holmgren. Washington (4-6) encadena tres derrotas seguidas tras un buen inicio de campaña.