Aday Mara se estrena a lo grande en la NBA con un espectacular tapón en las alturas a Wembanyama

Aday Mara ya ha dejado su huella en la NBA. El pívot español debutó en la madrugada de este martes al miércoles en la mejor liga de baloncesto del mundo en la victoria de los Oklahoma City Thunder por 116-104 ante los San Antonio Spurs. Lo hizo con un tapón espectacular a Victor Wembanyama, que se ha convertido en la mejor jugada de la primera jornada de la NBA, ya que luego remató con un alley-oop en el otro aro para el 70-84 en el tercer cuarto.

El pívot francés no estuvo cómodo durante el partido. De hecho, no anotó su primera canasta hasta el tercer periodo. Enfrente tuvo a un rookie de 2,21 metros de altura nacido en Zaragoza, que llega a la NBA tras proclamarse campeón de la NCAA con Michigan y ser elegido por Oklahoma City con el número 12 del draft. Ha hecho una gran pretemporada y en su primer partido oficial ya ha mostrado de qué es capaz.

Además de ese tapón a Wembanyama en las alturas, cuando el francés se disponía a culminar el alley-oop, Mara aportó siete puntos, dos rebotes y una asistencia en 10:56 minutos, con un dos de tres en tiros de campo. Su actuación desató los elogios de su entrenador en sala de prensa, que hacen presagiar que el zaragozano podrá contar con más minutos en el futuro. «Siempre tiene un gran impacto», señaló antes de repasar la jugada del partido, el tapón a Wembanyama con el posterior mate en el otro aro.

Aday Mara, en su debut NBA, ante Wemby 🇪🇸🤯 Una secuencia para el recuerdo. ‼️¡DEL TAPÓN AL MATE! https://t.co/LDzkcoN1q8 — NBASpain (@NBAspain) October 21, 2026

«Estuvo genial. Tiene un gran impacto. Tuvo uno de esos momentos que resultan decisivos, cuando colocó aquel tapón y después corrió hasta el otro lado de la pista para terminar la jugada. No pareció sentirse en absoluto abrumado por el ambiente del partido», comenzó diciendo Mark Daigneault, técnico de los Thunder, para luego añadir que «la verdad es que no me sorprende, viendo cómo ha rendido durante la pretemporada. Creo que ha demostrado ser un jugador con una gran capacidad para influir en el juego».

Esta actuación le ha permitido ganarse los elogios de su entrenador y seguramente eso se traslade a más minutos a lo largo de la temporada NBA: «Hoy no disputó muchos minutos, pero su impacto fue evidente. Es un jugador en el que confiamos para sacarlo a pista en un partido así. Después de ver cómo ha rendido en un encuentro de tantísimo nivel, vamos a confiar todavía más en él».

Wembanyama no anotó hasta el tercer cuarto

Wembanyama terminó con 12 puntos, 13 rebotes, tres asistencias y seis tapones, pero con uno de trece en tiros, y vio los últimos minutos desde el banquillo. Eso sí, sus primeros puntos se hicieron de rogar; no llegaron hasta el tercer periodo del encuentro. El francés acumuló doce lanzamientos fallados antes de estrenar su cuenta de canastas con un alley-oop a pase de De’Aaron Fox que supuso el 80-93 al final del tercer cuarto. Hasta entonces, solo había anotado desde la línea de personal.

Shai Gilgeous-Alexander lideró a los Thunder con 32 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias. Jared McCain fue decisivo con veinte puntos y seis triples en ocho intentos, mientras que Chet Holmgren sumó catorce puntos, siete rebotes y cuatro tapones. Oklahoma City llegó a mandar por 26 puntos en la primera mitad, con el 33-59, y se marchó al descanso con un 44-65. Gilgeous-Alexander llevaba 16 puntos, McCain once y Holmgren diez. Julian Champagnie y Wembanyama, ambos con ocho, encabezaban a unos Spurs deslucidos.

Desliza para ver lo mejor de ADAY MARA en su estreno en la NBA 🆕🇪🇸 💫7 puntos

💫2 rebotes

💫1 asistencia

💫1 tapón ¡Todo esto en tan solo 11 minutos! https://t.co/l2GQSYSBbO — NBASpain (@NBAspain) October 21, 2026

En lo que respecta a los otros dos partidos, la NBA arrancó también con las victorias de los Detroit Pistons ante los Boston Celtics (121-113) y de los Philadelphia 76ers frente a los vigentes campeones New York Knicks (100-106), en el esperado debut de LeBron James con los Sixers, que demostraron por qué son claros candidatos al anillo este año.