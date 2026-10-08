Aday Mara se hace gigante y domina en su segundo partido con los Oklahoma City Thunder

Aday Mara es uno de los grandes nombres del futuro (y presente) del baloncesto español. El nuevo pívot de Oklahoma City Thunder está demostrando por qué merece ser parte de la rotación de Mike Daigneault en el equipo campeón de 2025.

En su segunda noche de pretemporada, Mara brilló frente a su público. Con 22 puntos, 6 rebotes y un inmaculado 10/10 en tiros de campo, el gigante zaragozano muestra sus cartas desde el principio. Tendrá difícil hacerse un hueco en una potente rotación interior con Isaiah Hartenstein y Chet Holmgren, pero a sus 21 años no tiene techo.

En la derrota frente a Milwaukee (128-126), Aday continuó lo que vimos en el primer encuentro de pretemporada. Una facilidad pasmosa para resolver cerca del aro, grandes trazos defensivos y ayuda a las estrellas. Fue su primer partido junto a Shai Gilgeous-Alexander, una de las caras de la NBA.

En ambos partidos acumula un sorprendente 15/15 de tiros de campo. Sin fallar aún ningún lanzamiento, la perla española desembarca en la NBA a lo grande. Tras conquistar el campeonato de la NCAA con Michigan, dejando atrás dos temporadas grises en UCLA, Aday Mara es uno de los próximos faros del baloncesto hispano en la mejor liga del mundo.

Aday Mara llega con experiencia a la NBA

Elegido en la posición 12 del pasado Draft 2026 por los Oklahoma City Thunder, Aday tendrá que trabajar desde el primer día para hacerse notar en un equipo con una rotación muy definida y repleto de especialistas en sus respectivos puestos.

El maño, que ya ha tenido experiencia con la España absoluta en las pasadas Ventanas FIBA ante Portugal y Grecia, dos derrotas que ponen las cosas patas arriba para los de Chus Mateo, tiene experiencia de sobra para aceptar el siguiente reto.

En la segunda noche de pretemporada y mostrando lo que es capaz de hacer, con sus 2’18 domina la pista a su antojo. Decisivo en el plano defensivo y resolutivo en el ofensivo, Aday Mara sigue creciendo y está listo para su primera temporada en la NBA.