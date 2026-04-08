Todo lo que debes saber sobre Aday Mara: edad, cuánto mide, en qué equipo juega, cuánto cobra…

Aday Mara Gómez (Zaragoza, 7 de abril de 2005) es el hombre del momento en España. Este joven de 21 años hizo historia hace dos noches tras convertirse en el primer español en ganar la liga universitaria de baloncesto en Estados Unidos. El pívot ganó la NCAA defendiendo la camiseta de los Michigan Wolverines, de la Universidad de Michigan. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la carrera de Aday Mara.

Hace unos días su nombre solo le sonaba a los amantes del baloncesto, pero hoy es conocido en casi todo el país. Aday Mara Gómez hizo historia para el deporte español en la tarde del domingo en Estados Unidos después de convertirse en el primer jugador de nuestro país que gana la liga universitaria del país, también conocida como NCAA. Este logro llega después de una vida con el baloncesto por banda que le hizo tomar una arriesgada decisión en su vida: dejar el Casademont Zaragoza después de debutar en la Liga Endesa para marcharse a jugar la liga de la universidad en América.

Cuántos años tiene Aday Mara

Nació el 7 de abril de 2005 y eso quiere decir que ayer cumplió 21 años. El pívot maño fue el primer jugador de la historia del baloncesto español en ganar la NCAA con 20 años.

Cuánto mide Aday Mara

Mide 2,21 metros de altura y desempeña su función como pívot. Su envergadura, buena mano e inteligencia para el juego le han convertido en una de las mayores promesas del baloncesto español y uno de los pilares sobre los que se ha sustentado el éxito de la Universidad de Michigan.

Dónde nació Aday Mara

Aday Mara nació y creció en Zaragoza, ciudad que le vio formarse primero en el basket Lupus y después en la cantera del Casademont Zaragoza. Durante sus años de formación fue cedido al Club de Baloncesto El Olivar y al Levitec Huesca antes de hacer su debut con la primera plantilla del Casademont Zaragoza el 16 de octubre de 2022.

Quién es la madre de Aday Mara

Nació con un balón de baloncesto bajo el brazo. Es hijo de Francisco Javier Mara, que jugó en el Casademont Zaragoza durante dos temporadas (entre 1986 y 1988), y de Angélica Gómez, una histórica del voleibol español que defendió en más de 170 ocasiones la camiseta de la selección española.

En qué universidad juega Aday Mara

Tras asombrar en sus primeros días en el Casademont Zaragoza, se despidió con una emotiva carta del club de su vida e hizo las Américas para jugar en la NCAA en la Universidad de California. Tras dos temporadas a buen nivel en Los Ángeles, a finales de 2025 fichó por los Wolverines de la Universidad de Michigan.