¡Aday Mara conquista la NCAA con Michigan y hace historia para el baloncesto español!

Aday Mara ha hecho historia para el baloncesto español en la madrugada de este martes al convertirse en el primer jugador de nuestro país en conquistar la NCAA. Michigan es el nuevo campeón de la liga universitaria de Estados Unidos, algo que no conseguía desde 1989, tras imponerse a UConn en la final (63-69). Tuvo que ser 37 años después con el gigante de Zaragoza en sus filas, alguien llamado a marcar los siguientes pasos de España al otro lado del charco y en la selección.

Chus Mateo, ahora su gran valedor, disfrutó de su hazaña junto a sus padres en la grada del Lucas Oil Stadium de Indianápolis, que en estas tres jornadas en las que se ha agrupado la Final Four del March Madness ha sido testigo de la irrupción definitiva de Aday Mara. Después de dos temporadas muy duras, el pasado verano el jugador de 2,21 metros de altura cambió UCLA por Michigan y la apuesta ha sido ganadora… e inédita para el baloncesto español.

El zaragozano ya logró el hito de ser el primer jugador masculino en disputar esta cita y este histórico martes 7 de abril se ha puesto la corona universitaria estadounidense, siendo además el día de su 21 cumpleaños. Aday Mara lo celebró con otra gran actuación: ocho puntos en la final (4/7 en tiros de campo), lejos de sus 26 ante Arizona, cuatro rebotes, una asistencia y un tapón. Influencia directa, sobre todo defensiva, en los Wolverines en sus 30 minutos en pista y sin cometer ni una sóla falta hasta el 33′.

A falta del último cuarto de hora, Michigan ganaba por ocho puntos (33-41) y el impacto de Aday, lejos de la monstruosidad de la semifinal con Arizona, ya era importante tanto en defensa como en ataque. En esos minutos, Elliot Cadeau (19 encestes, tres rebotes y dos asistencias) anotaba el primer triple de los Wolverines en el partido (27′), una acción que le confirmaba como el jugador más decisivo de los suyos y que ponía una máxima de +11 (37-48).

Aday Mara campeón de la NCAA

La salida de vestuarios de Michigan fue imponente después de una primera parte bastante igualada en la que UConn no manejó ventajas superiores a los tres dígitos. El marcador reflejó que el equipo de Mara siempre llevó la voz cantante, maximizando sus oportunidades sin necesitar acierto exterior (2-15), pero, como era de esperar, los Huskies reaparecieron para romper ese parcial negativo del segundo tiempo.

Beautiful footwork for @umichbball’s Aday Mara. UConn calls timeout! pic.twitter.com/AtYHFFM5G7 — CBS Sports College Basketball 🏀 (@CBSSportsCBB) April 7, 2026

Del +11, UConn pasó al 45-50 y con posesión para meterse de lleno en el encuentro, pero fue Aday quien frenó su ímpetu metiendo la mano en el pase de Alex Karaban y bajando el alley oop de Roddy Gayle. Otra acción clave que había que apuntar al español en su brutal Final Four. Michigan la aprovechó y volvió a volar hacia la máxima diferencia con cinco minutos por jugar (45-56).

Braylon Mullins afinó su muñeca cerca del desenlace e intimidó a Michigan con dos triples seguidos tras un sonrojante 1/7 en su casa, Indiana. UConn castigó las numerosas desconexiones de Michigan en el último y llegó vivo a los últimos 30 segundos después de que Gayle fallara dos libres y dejara todo en el aire (63-67).

Mejor quinteto y celebración a lo grande

Pero no volvió a anotar y Aday saltó como un resorte desde el banquillo para disfrutar un sufrido título que nunca olvidará. Su entrenador, Dusty May, no apostó por él en los minutos finales pensando en los tiros libres y Mara se fundió en un abrazo con sus padres durante su discurso en la televisión en plenos festejos. Para culminar la hazaña, fue elegido dentro del mejor quinteto de la temporada junto a sus compañeros Cadeau y Morez Johnson Jr y los jugadores de UConn Karaban y Tarris Reed Jr.