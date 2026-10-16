Oklahoma responde al Casademont Zaragoza y espera el debut de Aday Mara: «No se requiere autorización»

El futuro de Aday Mara sigue siendo una incógnita, ya que el Casademont Zaragoza sigue sin dar su brazo a torcer respecto a su situación contractual. El equipo español ha emitido un comunicado en el que dejan claro que se opondrán formalmente a la concesión del transfer, ya que el jugador tiene contrato hasta 2027. El equipo de la NBA ha respondido al club para dejar claro que el debut del maño no corre peligro.

Los Oklahoma City Thunder han revisado el reglamento para lanzar una réplica muy directa. Por mediación de su portavoz, explican que el pívot cumple con todos los requisitos para jugar en Estados Unidos: «Aday jugó tres años en el baloncesto universitario de la NCAA y, por lo tanto, según lo recomendado por la NBA, no se requiere la autorización del equipo español para que juegue en la NBA».

Parece que la propia liga está interesada en el debut del español. En el caso de que todos los trámites se completen con éxito, el de Zaragoza podría jugar su primer partido ante San Antonio Spurs, que se disputará el miércoles 21 de octubre a las 03:30 horas (02:30 en las Islas Canarias).

El comunicado del Casademont Zaragoza

BASKET ZARAGOZA comunica, en relación con el transfer internacional de Aday Mara, cuya tramitación y resolución corresponde exclusivamente a la FEB y a la FIBA como organismos competentes, y a la NBA como organismo receptor, que no ha recibido solicitud alguna y que, en caso de hacerlo, el Club se opondrá formalmente a la concesión del transfer, al tener el jugador contrato en vigor para la disputa de la temporada 2026/2027 con Basket Zaragoza 2002 SAD.

Esta posición ya fue comunicada formalmente por Basket Zaragoza, con posterioridad al Draft de la NBA celebrado en junio de 2026, a FEB, FIBA, NBA y Oklahoma City Thunder, y ha sido reiterada ante los organismos competentes, por lo que constituye un extremo conocido por todas las partes implicadas.

La normativa FIBA no exige transfer internacional para jugar en la NCAA, que no la reconoce. Por eso, cuando el jugador se incorporó a UCLA (NCAA) en 2023, el Club no condicionó su salida a la concesión de un transfer, sino que defendió sus derechos ante los tribunales. Eso no significa que esa salida extinguiera el contrato ni que el jugador quedara fuera del sistema FIBA.

Basket Zaragoza desea a Aday Mara la mejor trayectoria posible en sus nuevos retos deportivos y mantiene intacta la vocación de continuar formando jugadores en su cantera. Al mismo tiempo, como entidad, el Club tiene la obligación de velar por sus derechos, por el cumplimiento de los contratos en vigor y por la defensa de los intereses de Basket Zaragoza, adoptando las medidas legales necesarias.

Basket Zaragoza.