La Seguridad Social frena a Dabone, pívot de 14 años y estrella emergente del baloncesto español

Quien haya seguido mínimamente las categorías inferiores del baloncesto español en los últimos tiempos está familiarizado con el nombre de Mohamed Dabone. Nacido en Burkina Faso (2011), el pívot es una de las grandes estrellas emergentes de este deporte en España y, a sus 14 años, estaba a punto de debutar con el FC Barcelona. Sin embargo, la Seguridad Social lo ha impedido por su corta edad, pese a obtener la nacionalidad española el pasado 28 de julio tras ser aprobada por el Consejo de Ministros.

El club azulgrana contaba con el visto bueno de la Federación Española, del Consejo Superior de Deportes (CSD) y de la Generalitat, pero el sistema público ha frenado su progresión cuando estaba llamado a ascender al primer equipo. Su inclusión entre los mayores se daba por hecho en un Barça que viene exportando a Estados Unidos grandes talentos como Nikola Kusturica, Joaquim Boumtje Boumtje, Sayon Keita o Dame Sarr, y que además carece de un efectivo más para su juego interior.

Aleksander Sekulic, entrenador blaugrana, y su cuerpo técnico tenían claro que Dabone debía formar parte de la dinámica del primer equipo e ir adquiriendo experiencia y minutos tanto en ACB como en Euroliga. El bajo nivel en esa posición, con Josh Nebo y Olek Balcerowski como únicos pívots de garantía, sumado a su increíble precocidad, abrían la puerta de par en par al español.

Por el momento, no podrá ser, ya que, como ha adelantado Sport, la Seguridad Social no lo permite. El organismo estima que con menos de 16 años no cumple la edad mínima para ingresar al mundo laboral. De hecho, Dabone aún tiene 14, aunque cumplirá los 15 el próximo 21 de octubre, es decir, en seis días. La intención del Barcelona era tramitar su alta como una excepción dentro del régimen de artistas, pero el ente ha tumbado su propuesta al ser considerado deportista.

Nacionalizado, pero sin ficha en la ACB

De este modo, Dabone aún no tiene ficha en ACB, por lo cual, al no estar federado en el baloncesto profesional, no puede disputar ni la Liga Endesa ni la Euroliga. El endurecimiento de las leyes es el motivo que se esconde tras este retroceso en la prometedora trayectoria del pívot, que se ha dado a conocer en este deporte proclamándose el MVP de la Minicopa de 2024 o del torneo cadete de selecciones autonómicas.

Su caso llama la atención al compararse con otros dentro de la disciplina culé, como el de Lamine Yamal, que debutó en Primera División con 15 años, 9 meses y 16 días, o el de la futbolista Mayssa Baha, con 15 años, 7 y 14 días. Al ser baloncesto, su inscripción depende de la ACB, que no va a hacer una excepción con Dabone. Eso sí, el campeonato español es uno de los mayores interesados en que esta situación se desenrede y el pívot pueda brillar cuanto antes en la élite, como ya hace a menor escala en la Liga U.

El impedimento es frustrante tanto para Dabone como para el baloncesto español en general, ya que, por ejemplo, Ricky Rubio, que ahora es leyenda, debutó con tan sólo 14 años y 359 días. Este y otros precedentes, como el de Carlos Alocén, que más tarde jugó en el Real Madrid, no habilitan la excepción laboral de la Seguridad Social con el africano de nacimiento.

Al estar nacionalizado, ya puede jugar con las inferiores de la selección, algo que le ilusiona, se ha encontrado con el obstáculo de la Seguridad Social, que, de momento, nos priva de uno de los mayores talentos que se han desarrollado en la cantera española en los últimos tiempos. Dabone y el Barça tendrán que esperar.