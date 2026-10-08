La feroz rajada de Pero Antic a LeBron James: «Es como una niña pequeña, arruinó la NBA»

Pero Antic se ha desahogado al exponer su opinión sobre la figura de LeBron James en la NBA. El ex jugador ya tuvo algunos roces con el alero en 2015, después de que lo empujara ligeramente cuando el King iba a realizar un mate, lo que le costó una falta flagrante de tipo 1. El macedonio critica su comportamiento en la pista: «Ya no puedo ver la NBA. Lo comparan con Jordan y Kobe. ¿Cómo?, es como una niña pequeña, siempre está pidiendo algo, luego finge faltas y se queja».

La competición estadounidense ha recibido algunas quejas por la pérdida de contundencia defensiva respecto a etapas anteriores. Esto se debe a algunas modificaciones en el reglamento y a un cambio en el criterio arbitral, con varias decisiones que han sido muy polémicas durante los partidos. Sin embargo, el ganador de tres Euroligas considera que hay un responsable: «LeBron arruinó la NBA en cierto sentido. Esa es mi opinión».

James ha generado cierta controversia en estos últimos años, ya que algunos aficionados consideran que está alargando innecesariamente su carrera para aumentar su reconocimiento individual, aunque su rendimiento sigue siendo influyente. En unas declaraciones para el podcast de Jao Mile, Antic alerta que este tipo de decisiones le están perjudicando: «Ah, voy a perseguir el título de máximo anotador a propósito para que nadie me alcance jamás. Ah, quiero que mi hijo juegue conmigo. Así no es como se supone que deben ser las cosas».

El ganador de cuatro anillos sigue haciendo historia. Pese a la presencia de algunas críticas, el veterano de 41 años no ha tenido problemas para asumir la mayor bajada de sueldo en la historia de la NBA, ya que aceptó dejar de cobrar 52,6 millones de dólares por año a 3,8. Por lo tanto, se conformó con un salario 13 veces menor al que percibía en los Lakers con tal de jugar en los Sixers.

El debate entre la Euroliga y la NBA sigue presente

Cada vez son más las personas que se decantan por el baloncesto europeo por delante de la famosa liga estadounidense, aunque realmente no existe ninguna competición y ambas se pueden disfrutar simultáneamente. Sin embargo, la pérdida de nivel defensivo y juego interior en la NBA está abriéndole una gran oportunidad a la Euroliga en Estados Unidos.