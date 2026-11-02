Honda justifica el doble abandono de Aston Martin en México: «Nos enfrentamos a algunos retos adicionales»

Honda sigue sin saldar su deuda histórica con Fernando Alonso en la Fórmula 1. El fabricante japonés sigue sin ofrecerle su mejor versión al asturiano y en el GP de México las consecuencias salpicaron a Aston Martin por partida doble. El bicampeón del mundo y Lance Stroll tuvieron que retirar el coche en la vuelta seis. Tras la carrera, el ingeniero jefe de desarrollo de Honda Racing Corporation (HRC), Shintaro Orihara, señala que el contexto fue determinante en el doble abandono.

Los de Silverstone siguen esperando una unidad de potencia competitiva para poder ver su potencial real. El japonés explica que la ubicación del Autódromo Hermanos Rodríguez les generó grandes problemas: «Sabíamos que, dadas las condiciones especiales de gran altitud de Ciudad de México, nos enfrentaríamos a algunos retos adicionales en cuanto a la refrigeración en comparación con otros circuitos».

El acondicionamiento del motor y el monoplaza es calve en términos de rendimiento. Orihara reconoce que no tomaron las decisiones correctas: «Constatamos que nuestro circuito de refrigeración del ERS estaba sometido a una carga mayor de lo previsto y, por eso, tuvimos que detener el coche en varias sesiones».

Las mejoras en el chasis han dado ciertos frutos, pero aún no se puede conocer el potencial real del coche, ya que la unidad de potencia no permite competir con el resto. Fernando Alonso fue muy claro tras abandonar otro fin de semana de forma prematura: «El coche va muy bien, el problema es simplemente que al parecer no podemos dar más vueltas de las que marca el límite con este motor».

Honda sabe que no hay margen de error para 2027

Aston Martin tiene toda la carne en el asador. El fabricante japonés tiene que cumplir con las expectativas iniciales de su proyecto. Orihara saca la parte buena de la doble retirada del domingo: «En cada carrera de este año, debemos aprender de cara a 2027, incluso a través de las lecciones difíciles. Contamos con una gran cantidad de datos que podremos aprovechar al regresar a este circuito el próximo año, incluidos los relativos al retardo del turbo».