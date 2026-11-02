Alonso señala a Honda tras una carrera «decepcionante»: «Esperemos que hayan aprendido la lección…»

Fernando Alonso se volvió a dar de bruces con la realidad en el Gran Premio de México de Fórmula 1, que tuvo que abandonar tras dar seis vueltas. El ARM26 del bicampeón del mundo dijo basta tras sufrir problemas en el motor y después el piloto español señaló directamente a Honda. Además, también calificó la carrera como «decepcionante» tras bajarse del coche antes de final de carrera por séptima vez en lo que va de temporada.

Fernando Alonso vivió un fin de semana de drama en el GP de México de Fórmula 1 tras quedar fuera en la Q1 en la jornada del sábado por un problema en el motor que se reprodujo al finalizar la sexta vuelta durante la carrera. Esto le llevó a abandonar por séptima vez en la temporada y, mientras sus compañeros completaban las 71 vueltas en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, el piloto español hizo un análisis de la situación que atraviesa el equipo británico, que volvió a ser lastrado por el motor Honda.

«Un final de jornada frustrante. Sabíamos que iba a ser duro, pero tener que abandonar tan pronto es decepcionante. El mismo problema con el MGUK (el motor-generador que transforma la energía del frenado en energía eléctrica) que nos dejó fuera en la clasificación volvió a aparecer y nos obligó a parar», dijo Fernando Alonso después de bajarse del coche antes de tiempo, como ya hizo en Australia, China, Canadá, Barcelona-Catalunya, Italia y Azerbaiyán.

Alonso señala a Honda

«Días como el de hoy nos enseñan lecciones duras, pero estamos aprendiendo. Estoy haciendo todo lo posible por mantener la motivación y seguiré dándolo todo de cara a la carrera de Brasil de la semana que viene», dijo resignado Fernando Alonso en declaraciones a F1 TV y que recoge Soy Motor.

Fernando Alonso también señaló a Honda tras el séptimo abandono en lo que va de temporada. «El coche va muy bien, el problema es simplemente que al parecer no podemos dar más vueltas de las que marca el límite con este motor», afirmó a la vez que mandó un aviso de cara a la próxima temporada, en la que la compañía japonesa se tendrá que poner las pilas. «Esperemos que hayamos aprendido la lección y que el año que viene lleguemos mejor preparados», afirmó.