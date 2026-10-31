Aston Martin deja tirado a Fernando Alonso: su coche se para al inicio de la Q1 de México

Fernando Alonso ha perdido por culpa de Aston Martin la que quizá fuese su única oportunidad de conseguir un buen resultado en clasificación este año. El Mundial de Fórmula 1 2026 aún tenía guardados más episodios decepcionantes para el piloto español, que venía mostrando un buen ritmo durante el Gran Premio de México.

Una fuga de agua en el ERS fue la causa de la retirada del asturiano al inicio de la Q1. El aviso de Aston Martin se produjo cuando acababa de completar su primera vuelta y registrar un buen tiempo, a sólo seis décimas del Ferrari de Lewis Hamilton. Alonso apartó su monoplaza en la escapatoria de una de las curvas y se bajó del mismo muy enfadado tras golpear el volante contra el morro del vehículo. La FIA le abroncó por ello. Abandonó la sesión y hubo una breve bandera roja en la Q1.

No era para menos. De verse fuerte y con opciones incluso de llegar a la Q3, ha pasado a salir desde el final de la parrilla en la carrera de este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Concretamente, decimoctavo. De los eliminados, sólo Alex Albon fue capaz de superar su crono, que estuvo a dos décimas sólamente de ser tiempo de Q2.

Cuando su ingeniero de pista le pidió que parase el coche, el piloto respondió de esta manera: «No tengo daños (en el monoplaza). Si queréis que pare, decídmelo, estoy en la entrada del pit-lane». Tras ese mensaje, Alonso volvió a recibir la orden de que detuviese la marcha.