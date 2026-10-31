Clasificación GP México de F1 en directo: dónde ver y última hora de Alonso y Sainz en la carrera de Fórmula 1 online en vivo

Estamos en la recta final de la temporada y el Mundial de Fórmula 1 2026 está cerca de terminar. Pero antes de pensar en esas últimas carreras los amantes de este deporte van a poder disfrutar de esta clasificación del GP de México en la que todos los pilotos van a luchar por lograr la pole y así salir lo más adelante posible este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Narramos en directo y en vivo online el minuto a minuto de todo lo que suceda este sábado en la prueba.

La clasificación del GP de México de F1, en directo

Así está la clasificación del Mundial de F1 2026

Como ya es sabido por todos, Kimi Antonelli lidera la clasificación del Mundial de Fórmula 1 2026 y va tan sobrado que en este GP de México apunta a proclamarse campeón, por lo que podría celebrar el título en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Le sigue su compañero en Mercedes George Russell, que está peleando con Lewis Hamilton, tercero, Max Verstappen, cuarto, y Charles Leclerc, quinto, por estar en el podio. Y es que entre todos ellos hay nueve puntos, por lo que la igualdad es máxima. Respecto a los españoles, Fernando Alonso y Carlos Sainz son decimoséptimo y decimoctavo respectivamente con apenas siete unidades.

Kimi Antonelli, a por el Mundial de F1

El piloto de Mercedes será el nuevo campeón del Mundial de Fórmula 1 2026 con solo acabar entre los nueve primeros en el GP de México. Pero, aunque no puntuase, también podría acabar siendo el ganador. Y es que si Kimi Antonelli no puntúa, sólo evitaría que se proclamase campeón si Hamilton o Russell ganan, así que si otro piloto cruzase la línea de meta en primer lugar el italiano descorcharía el champán. Y aunque puntuase quedando décimo, si su compañero en Mercedes no gana, también sería el sucesor en el trono de Lando Norris.

Un día apasionante

¡¡Muy buenas noches a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado y minuto a minuto de la clasificación del GP de México del Mundial de Fórmula 1 2026. El Autódromo Hermanos Rodríguez reúne a los mejores pilotos del planeta para vivir un apasionante fin de semana que apunta a ser decisivo para definir quién canta el alirón del campeonato, que, como todos saben, va a ser Kimi Antonelli. En cuanto a Fernando Alonso y Carlos Sainz, veremos si son capaces de superar la Q1 y pelear en la segunda ronda.