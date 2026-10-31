Alonso agarra del cuello a Albon… para calmar su enfrentamiento en la F1

Fernando Alonso no se ha olvidado de Alex Albon después de arruinarle su carrera hace una semana en Austin. El piloto español fue uno de los más perjudicados en la primera vuelta después de que el piloto de Williams le tocase después de que se le tirase encima por el interior sin apenas espacio, haciendo que perdiera hasta cinco posiciones y retirándole de toda opción de sumar puntos. Un gesto que parecía ser muy tenso hasta que el bicampeón del mundo bajó el hacha de guerra con una cómica situación en la que le agarró del cuello.

«Albon olvidó que la curva 11 estaba ahí y que tenía que girar a la izquierda. Pero sí, necesitamos mejorar y empezar un poco más arriba, porque creo que en el fondo de la parrilla la calidad de los pilotos es muy baja en este momento», dijo Alonso en caliente después de acabar el Gran Premio de Estados Unidos. Pero toda ya ha quedado en el pasado.

Ambos se reencontraron en una comparecencia con los aficionados en la Fan Zone de México que se celebrará este domingo. Alonso fue directo a por él para agarrarle del cuello de broma y Albon lo aceptó con una sonrisa para mostrar que ya habían hecho las paces, y después se dio la mano con Sainz. Un momento que sirvió para escenificar que el español ya ha dejado de pensar en lo que ocurrió para centrarse en México.

This moment between Fernando and Alex 🤝 #F1 #MexicoGP https://t.co/odbRlzW7Fh — Formula 1 (@F1) October 30, 2026

El piloto monegasco de Fórmula 1 Charles Leclerc fue el mejor de los entrenamientos libres de este viernes en el Gran Premio de México, una jornada con mucha igualdad y de comedido optimismo para el español Fernando Alonso. El asturiano terminó duodécimo, a solo 0.7 de Leclerc, sacando el máximo rendimiento a los dos sectores de curvas lentas. La diferencia de motor la minimizó a base de pilotaje el doble campeón del mundo y es candidato a estar en la Q2 y tratar de quitarse cuanto más tráfico, mejor para la carrera.