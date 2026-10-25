Alonso estalla contra Albon tras un polémico toque en primera vuelta: «Olvidó que había una curva»

Fernando Alonso ha estado condicionado desde el primer minuto en el Gran Premio de Estados Unidos. Alex Albon se tiró sin espacio en la curva 11 y tocó al asturiano, que salió despedido y también se chocó con Esteban Ocon. El bicampeón del mundo estuvo visiblemente cabreado por radio y la FIA no penalizó al tailandés. Finalmente, tuvo que conformarse con el 16º puesto en Austin. En la rueda de prensa posterior a la carrera, ha criticado duramente lo sucedido.

El piloto no se ha mordido la lengua tras bajarse del coche y explica su punto de vista: «Albon olvidó que la curva 11 estaba ahí y que tenía que girar a la izquierda. Pero sí, necesitamos mejorar y empezar un poco más arriba, porque creo que en el fondo de la parrilla la calidad de los pilotos es muy baja en este momento». Este último recado deja ver que el veterano se siente muy superior en cuanto a las habilidades.

El piloto de Aston Martin perdió una oportunidad única para ir a por los puntos desde el 12º puesto de salida. El veterano siguió con sus más y sus menos con su rival de Williams durante el resto de la carrera. Tras adelantarle, se frenó en la recta y le hizo un gesto para que le volviera a pasar. Finalmente, consiguió imponerse en el duelo personal pese a todos los daños del AMR26.

https://t.co/LYYYI6fhDk — Fallows Merchant (@KDXX101) October 25, 2026

La primera vuelta de la carrera estuvo repleta de acción. Andrea Kimi Antonelli aprovechó la pugna entre los Ferrari y Max Verstappen. El italiano está rozando el Mundial, aunque tendrá que esperarse al menos hasta el Gran Premio de México para celebrar, necesita ser noveno o mejor. La gestión de la degradación y el ritmo de Mercedes han provocado que su monoplaza se impusiera con distancia.

Alonso tenía un ritmo sorprendente pese a todos los daños, lo que da a entender que podría haber exprimido aún más el AMR26 sin el choque con Albon. El asturiano pensó en retirarse y lo comunicó por radio, pero consiguió pasar al tailandés aprovechando el Virtual Safety Car de última hora. Después de la carrera, pisó la zona afectada del monoplaza.

Una carrera clave para el Mundial

George Russell sigue en caída libre en la recta final de temporada. El británico no puede igualar el ritmo de su compañero de equipo y Lewis Hamilton puede robarle la segunda posición del Mundial. Todo puede pasar en la Fórmula 1, pero Mercedes viajará a México con el champagne en las maletas, ya que Andrea Kimi Antonelli tiene más a tiro que nunca el campeonato.