Albon se lava las manos tras chocar a Alonso en Austin: «Me pellizcó»

Fernando Alonso no pudo aprovechar el 12º puesto de salida en el Gran Premio de Estados Unidos. Alex Albon chocó contra el asturiano en la curva 11 de la primera vuelta, lo que provocó daños en el chasis del Aston Martin, que también impactó al Haas de Esteban Ocon tras salir disparado. El bicampeón del mundo fue contundente tras la acción y cargó contra el piloto de Williams, tanto por radio como en las declaraciones posteriores. Sin embargo, su rival descarta que la culpa haya sido suya.

La acción no ofrece demasiadas dudas, ya que el AMR26 tenía ganado el interior y el coche de Grove nunca estuvo por delante. La FIA sorprendió con su pasividad ante el contacto y ni siquiera investigó la acción. El tailandés señala que él tenía ganada la posición: «Parecía que había un coche a la derecha de Fernando (Esteban Ocon) y él le dio suficiente espacio como si pensara que sólo había un coche delante de él».

🔥 🔥 🔥 TOQUE ENTRE ALBON E ALONSO NA CURVA 1! Alexander Albon toca no carro de Fernando Alonso na primeira curva e danifica bastante a lateral do carro. https://t.co/ik379RV7dn — Aston Martin F1 Brasil 🇧🇷 (@AstonMartinBRF1) October 25, 2026

El vídeo, que la Fórmula 1 no mostró en su retransmisión oficial, evidencia que el vértice del monoplaza de Alonso estaba por encima. Además, el de Williams buscó el interior tarde y subiéndose al piano, ya que no tenía espacio antes de intentar el adelantamiento. Pese a ello, asegura que el Aston Martin le cerró: «Entonces yo estaba por dentro de Fernando, y me pellizcó, e intenté apartarme hacia el bordillo, pero no pude. Así que tuve daños y estuve pilotando con el alerón delantero roto».

Las salidas en los circuitos urbanos suelen generar este tipo de situaciones, ya que los pilotos no tienen la opción de saltarse la curva y se van contra el muro. Sin embargo, en Austin es muy distinto, ya que las escapatorias permiten evitar este tipo de situaciones. Albon tenía la opción de pasarse la curva y ceder la posición después, pero al entrar con todo no tuvo margen.

Alonso tiene una visión muy diferente

El asturiano fue muy claro y lanzó un mensaje demoledor al terminar la carrera: «Albon olvidó que la curva 11 estaba ahí y que tenía que girar a la izquierda. Pero sí, necesitamos mejorar y empezar un poco más arriba, porque creo que en el fondo de la parrilla la calidad de los pilotos es muy baja en este momento».