Sainz se rebela contra las duras críticas de Fernando Alonso: «Tenemos talento de sobra»

Fernando Alonso ha sido contundente tras el choque con Alex Albon en el inicio de la carrera del GP de Estados Unidos. El asturiano estalló en rueda de prensa y afirmó que aquel incidente no fue una casualidad: «Creo que en el fondo de la parrilla la calidad de los pilotos es muy baja en este momento». Las críticas se han mantenido durante la previa del fin de semana en México. Carlos Sainz tampoco se ha quedado callado y ha respondido a su compatriota.

El tailandés descartó que la culpa fuera suya, incluso afirmó que su coche estaba por delante. Antes de ponerse manos a la obra en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el bicampeón del mundo vuelve a cargar contra la zona baja de la parrilla, incluyendo a Williams: «Es simplemente un nivel muy bajo y falta de talento. Cuando cometes errores repetidos y chocas en el 50% de tus carreras…Si yo fuera el director del equipo, no estaría contento. Pero si ellos lo están, me parece bien».

Carlos Sainz estaba directamente involucrado al competir en la misma escudería. Además, ambos tuvieron un roce en Madring que dejó cierta tensión en el ambiente. El madrileño deja claro que tienen capacidades de sobra: «En mi opinión, ninguno de los que estamos en ese último tercio de la parrilla merecemos estar luchando por esas posiciones. Todos tenemos talento de sobra para luchar por podios, el top 5 o incluso victorias».

El de Williams también sabe lo que significa pelear en la parte alta, algo que confirman sus cuatro victorias en el Gran Circo. El piloto señala que estar atrás es una película muy distinta: «En la parte trasera de la parrilla hay mucho más aire sucio, hay mucho más efecto acordeón, hay más ocasiones en las que tres o cuatro coches entran en una curva en paralelo, por lo que hay más posibilidades de que se produzca un incidente. Siempre va a ser así».

Sainz y Alonso tienen visiones completamente distintas

El de Aston Martin ha sido contundente en su posicionamiento, pero el madrileño no se ha quedado atrás: «Llevo 12 años en la parrilla y, si hay un año en el que creo que el nivel de talento es el más alto, creo que es este. No se me ocurre nadie que no esté a la altura de los estándares de la Fórmula 1, y todos los novatos que han llegado en los últimos años son bastante buenos».

Sainz podría haberse dado por aludido al comperir en la misma zona, aunque piensa que la crítica está centrada en su compañero: «Bueno, creo que, sobre todo, se refería a Alex. Creo que se refería más bien a él. Tengo a Alex en muy alta estima y es un tipo con el que disfruto compitiendo; nunca he tenido ningún mal momento con él».