El Mundial no ha terminado para los españoles: la guerra de los 10 millones entre Alonso y Sainz

Quedan cinco carreras para que termine el peor año de los Carlos Sainz y Fernando Alonso en conjunto. El Mundial de Fórmula 1 2026 ha sido un verdadero tormento para los dos pilotos españoles, que ni siquiera han tenido un monoplaza que les permitiese pelear por los puntos, pese a haber arañado un puñado en algunas pruebas. Pero dentro de la espiral negativa en la que se han visto envueltos este año, aún hay un objetivo por el que luchan ambos y que les podría traer beneficios en el futuro.

Alonso y Sainz llegan al Gran Premio de México este fin de semana con los mismos puntos (siete) y en decimoséptima y decimoctava posición. Sin embargo, Williams supera por cinco dígitos a Aston Martin y eso le hace ocupar, de momento, la novena plaza en el campeonato de constructores. Un resultado que, independientemente de que se mantenga a final de año, es deficiente para las dos escuderías por las expectativas que habían generado, pero que supone un importante plus económico respecto a ser décimo.

Los españoles, líderes indiscutibles de sus equipos por delante de Lance Stroll y Alex Albon, respectivamente, saben que en buena parte depende de ellos alcanzar el noveno puesto en las últimas carreras. Esto significa que habrá una especie de guerra civil entre Alonso y Sainz desde México hasta Abu Dabi con una millonada en juego.

Aunque las cantidades no son fijas y se extraen de estimaciones elaboradas por medios especializados, la diferencia entre ser noveno equipo o décimo es cuanto menos significativa. Concretamente, de 10 millones de euros. Un bonus que se antoja vital después de una temporada para el olvido para los españoles y sus escuderías, ya que ayudará enormemente al desarrollo del próximo coche.

En 2025, Williams ingresó 116,4 millones aproximadamente por quedar quinto en el Mundial de constructores. Sainz esperaba que haber ayudado a su nueva escudería a lograr su mejor resultado de la década le impulsara con el cambio de reglamento, pero ésta no estuvo a la altura. El FW48 no llegó a tiempo a los test de pretemporada en Montmeló porque tuvo que añadir más kilos que el resto para superar la prueba de accidentes y ese sobrepeso le ha lastrado durante todo el curso. Además, un chasis deficiente que nunca correspondió al nivel del motor Mercedes.

Con Alonso, más de lo mismo. Aparte de los problemas de sobrepeso y el retraso para aparecer en Barcelona, Aston Martin sufrió las consecuencias del desarrollo tardío de su monoplaza AMR26 (Adrian Newey no lo pudo empezar a diseñar hasta marzo de 2025) y, sobre todo, un motor Honda que ha empeorado al recién llegado Audi y, en algunas ocasiones, al debutante Cadillac con unidad de potencia de Ferrari. El año anterior, la escudería ingresó alrededor de 96 millones tras quedar séptima en constructores.

Audi y Haas, al alcance pero lejos en pista

Más allá de la novena posición, con 12 y 7 puntos Williams y Aston Martin aún tienen posibilidades numéricas de alcanzar al octavo, Audi (23), y al séptimo, Haas (30), pero quien sea un habitual de la F1 sabe que tanto el coche de Sainz como el de Alonso están a un mundo de los de delante, pese a que éstos ni siquiera son los líderes de la zona media. Eso es cosa de Alpine (69) y Racing Bulls (102). Si nada se tuerce, la filial de Red Bull será la que recoja el testigo de Williams por debajo de las cuatro grandes este 2026.