El dardo de Montoya a Fernando Alonso: «Si estuviese ganando no odiaría el reglamento»

Fernando Alonso no está viviendo un 2026 sencillo. Las expectativas del proyecto de Aston Martin eran muy altas, con Adrian Newey y Honda como principales argumentos. Sin embargo, la ilusión cayó por completo al inicio de la temporada. El asturiano se ha mostrado especialmente crítico con el nuevo reglamento de la F1 y la gestión de energía, ya que considera que conducir lento para ir rápido va en contra de la lógica de las carreras. Juan Pablo Montoya indica que si los resultados estuvieran llegando, su opinión no sería tan negativa.

El bicampeón del mundo ha conseguido algunos puntos milagrosos a lo largo del año, pero el AMR26 es incapaz de competir en el top 10 de forma regular. El ex piloto colombiano señala que el veterano puede preferir otras épocas, pero el motivo de sus quejas tiene otra razón: «Si Fernando estuviese ganando todas las carreras no odiaría el reglamento. Claro que le gustarían más otros coches, pero no estamos ante algo que vaya a cambiar».

La poca fiabilidad y el bajo rendimiento de la unidad de potencia de Honda se ha convertido en un lastre para Alonso, que sigue sin disfrutar de la mejor cara del fabricante japonés en la F1, algo que le ha pasado factura en varias etapas de su carrera. Montoya cuestiona que puedan ofrecer un motor de garantías: «La pregunta del millón será saber si Honda dará un paso significativo para poner a Fernando en un lugar más competitivo».

Adrian Newey ha conseguido algunos avances con modificaciones en el chasis, algo que ha abierto puertas en algunos Grandes Premios. En una entrevista para Marca, el colombiano aplaude el trabajo del ingeniero: «Si ves el inicio de año de Aston Martin y lo comparas con este momento, pues han dado un paso muy grande. Y algo soñado por muchos equipos».

Montoya advierte a Carlos Sainz

El madrileño tampoco está teniendo su mejor año con la escudería de Grove. El ex piloto señala que el proyecto del equipo le genera bastantes dudas: «Lo que me preocupa en su caso ahora mismo es que no es la primera vez en la que Williams dice que se centra en el futuro. Tengo una teoría diferente, pues creo que si evolucionas no puedes dejar de tratar de aprender».